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İlk canlı 5G deneyimi Turkcell ve Samsung’dan

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ve 5G teknolojilerinin öncülerinden Güney Koreli Samsung, hayata geçirdikleri iş birliği sayesinde Türkiye’de bir ilke imza attı.

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Türkiye’nin dünyada 5G teknolojisine sahip ilk ülkelerden biri olması için çalışmalarını kesintisiz sürdüren Turkcell ve uçtan uca 5G çözümleri sunan Samsung, 5G’yi deneyimletmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

SANAL GERÇEKLİK

26 GHz frekansı üzerinden Samsung’un sunduğu 5G Sabit Kablosuz Erişim Teknolojisi, Turkcell’in üstün altyapısı ile birleşince konuklar, etkinlikte yer alan 4K UHD Canlı Yayın, Bulut Oyun, 360 Derece Kamera İzleme ve Sanal Gerçeklik için kurulmuş deneyim alanlarında ilk kez 5G ile tanık olma fırsatı buldu. Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell olarak Türkiye’de yine bir ilke daha imza atmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Bugün 13:41 TSİ - Ekonomi

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