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Yakup Karaaslan’dan adaylığa yeşil ışık

Son günlerde adı Kandıra Belediye Başkan aday adaylığı ile anılan İl Başkan Yardımcısı Yakup Karaaslan iddialara cevap verdi. Adaylık için yeşil ışık yakan Karaaslan, “Biz de görev istenmez verilir” dedi.

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AKP’de başlayan adaylık sürecinde adı Kandıra Belediye Başkanlığı ile anılan İl Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Yakup Karaaslan iddialara cevap verdi. Karaaslan yaptığı açıklamada adaylık için yeşil ışık yaktı. Karaaslan, “2002’den bu güne gençlik kollarından başlayarak teşkilatımızın, parti büyüklerimizin gösterdiği teveccüh doğrultusunda partimizin tüm kademelerinde görevde bulundum” dedi.

BİZDE GÖREV İSTENMEZ VERİLİR

Karaaslan, “Bugünde hali hazırda İl Başkan yardımcılığı görevindeyim. Bu kutlu yürüyüşte dün olduğu gibi bugün de parti büyüklerimizin bize uygun gördüğü ve ihtiyaç duyulduğu tüm görevler benim için onurdur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır, sözüyle 17 yıldır bu kutlu yürüyüşün bir neferi oldum. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin partimize, milletimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Biz de görev istenmez verilir” dedi. Selin BECER

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