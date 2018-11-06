Yuvacık Barajı, alarm veriyor! Su seviyesi %25...

Kocaeli’ye sonbahar aylarında beklenen yağışların düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkilediği görülüyor. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 bin metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda havaların kurak gitmesi sebebi ile su seviyesi yüzde 25’e kadar düştü. Barajda 12 bin 940 metreküp su bulunduğunu belirten yetkililer, olası bir tehlike karşısında hazır olduklarını belirtti. Kocaeli’nin içme suyunu karşılayan bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesi yüzde 60 oranında, 13 bin 620 metreküp olarak ölçüldü. Suyu çekilen Yuvacık Barajı havadan görüntülenirken, konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli’nin bir buçuk ay daha su ihtiyacını kendi barajlarından giderebileceğini söyledi.

“Bizim bir buçuk aylık daha suyumuz var”

Acil bir duruda Sapanca Gölü’nden su takviyesi yapılabileceğini kaydeden Karaosmanoğlu, “Bizim 12. Aya kadar problemimiz yok. 12. aya kadar biz Sapanca’dan da su almayacağız. Bizim bir buçuk aylık daha suyumuz var. Ama ondan sonra sonbahar ve kış yağmurları gelmezse Sapanca’dan takviye yapacağız. Şu anda bir problemimiz yok. Bir aydan fazla garantili suyumuz var. Rabbim yağmur da veriyor. Yağmur yağdığı zaman da barajlar kendisini beslemeye başlıyor” dedi.