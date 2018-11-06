Instagram ve Twitter üzerinden düzenlenen bu yılki yarışmaya 3000’e yakın fotoğraf katıldı. Halk oylaması sonucu finale kalan 50 fotoğraf, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Genel Koordinatör Yardımcısı (Taahhüt) Alper Kaptanoğlu, fotoğrafçı Ali İhsan Gökçen, sanatçı Şükran Moral ve Instagram fenomeni ve fotoğrafçı Ahmet Erdem’in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi ve 13 fotoğraf dereceye girdi. Küresel iklim değişikliğini en etkili şekilde gözler önüne seren 13 fotoğraf Alarko Carrier’ın 2019 takvimin sayfalarında yer almaya hak kazandı.
Bugün 13:54 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:55 TSİ )
Alarko’nun yarışında 13 fotoğraf dereceye girdi
Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yarattığı etkiler hakkında farkındalık yaratmak amacıyla Alarko Carrier’ın 5 yıldır düzenlediği Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması’na İzmit’ten katılan Şerife Keser ödül almaya hak kazandı.
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Bugün 13:54 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz