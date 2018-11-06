Alarko’nun yarışında 13 fotoğraf dereceye girdi

Instagram ve Twitter üzerinden düzenlenen bu yılki yarışmaya 3000’e yakın fotoğraf katıldı. Halk oylaması sonucu finale kalan 50 fotoğraf, Alarko Carrier Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih, Alarko Genel Koordinatör Yardımcısı (Taahhüt) Alper Kaptanoğlu, fotoğrafçı Ali İhsan Gökçen, sanatçı Şükran Moral ve Instagram fenomeni ve fotoğrafçı Ahmet Erdem’in yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi ve 13 fotoğraf dereceye girdi. Küresel iklim değişikliğini en etkili şekilde gözler önüne seren 13 fotoğraf Alarko Carrier’ın 2019 takvimin sayfalarında yer almaya hak kazandı.