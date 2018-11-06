ÇYDD Körfez’den şiir dinletisi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından Körfez Türünçiftlik Kültür Merkezi'nde ‘Memleket Üstüne’ adlı şiir dinletisi gerçekleştirildi. Düzenlenen programa; CHP Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren, Körfez Belediyesi CHP'li Meclis Üyeleri Nilgün Solakoğlu ve İbrahim Fortacı, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Körfez Şube Başkanı Nesibe Çetin, Türk Hava Kurumu Körfez Şube Başkanı Nihat Kale ve çok sayıda şiir sevdalısı katıldı.

BÜYÜK ALKIŞ TOPLADI

Gecenin açılış konuşmasını ÇYDD Körfez Şube Başkanı ve CHP Körfez Belediye Başkan Aday Adayı Serab Baykurt yaptı. Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk konulu konuşmasında Baykurt, günümüz şartlarında Cumhuriyetin nitelikleri açısından büyük kayıplar yaşandığına dikkat çekti. ÇYDD Körfez Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ve gençlik kolları üyelerinin seslendirdiği şiirler konuklarca büyük bir beğeniyle dinlendi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren program, katılımcılar tarafından büyük alkış aldı.