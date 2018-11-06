Alkaç: Halkımızla birlikte hareket ediyoruz

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Alaeddin Alkaç, ‘Konuşa Konuşa’ programları kapsamında Kuruçeşme Ulaşım Projeleri’ni anlatmak üzere vatandaşlarla buluştu. Halkla bütünleşen, yerel hizmetlerin etkin bir şekilde anlatılması için organize edilen birliktelikte ulaşım projeleri masaya yatırıldı. Genel sekreter Yardımcısı Alkaç yaptığı açıklamalarda, “Bugün burada vatandaşlarımızla birlikte ulaşım projelerimizi anlatıyor ve konuşuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın içerisinde yer alıyor, projelerimizi de buna göre hayata geçiriyoruz. Bizim için en önemli yönetim şekli halkımızla birlikte hareket etmektedir” dedi.