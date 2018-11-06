Bahçeşehir Koleji, 2018 -2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği olağan genel kurul toplantısını tamamladı. Okul Müdürü Mahmut Kalcı ve Müdür Yardımcısı Suzan Kayganacı eşliğinde yapılan toplantı sonrasında Okul Aile Birliği Başkanlığına Burcu Uzguç Yalgın, Başkan Yardımcılığına ise Nükhet Çimen seçildi. Yeni yönetimin okul için hayırlı olmasını dileyen Okul Müdürü Mahmut Kalcı, Okul Aile Birliği’nin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.
Bugün 14:01 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:03 TSİ )
Bahçeşehir Koleji’nde seçim heyecanı yaşandı
Bahçeşehir Koleji, 2018- 2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği olağan genel kurul toplantısı sonrasında yönetim ve denetleme kurullarını oluşturdu.
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Bugün 14:01 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz