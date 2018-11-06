Bahçeşehir Koleji’nde seçim heyecanı yaşandı

Bahçeşehir Koleji, 2018 -2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Aile Birliği olağan genel kurul toplantısını tamamladı. Okul Müdürü Mahmut Kalcı ve Müdür Yardımcısı Suzan Kayganacı eşliğinde yapılan toplantı sonrasında Okul Aile Birliği Başkanlığına Burcu Uzguç Yalgın, Başkan Yardımcılığına ise Nükhet Çimen seçildi. Yeni yönetimin okul için hayırlı olmasını dileyen Okul Müdürü Mahmut Kalcı, Okul Aile Birliği’nin her zaman yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.