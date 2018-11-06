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Karaosmanoğlu: Gençlik için bilim diyoruz

Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi’ni ziyaretinde yaptığı açıklamada, gençlerin evreni ve dünyayı keşfetmesi için Bilim Merkezi’nin çok önemli bir faktör olduğunu söyledi.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Çayırova Güzeltepe Fevzi Çakmak Anadolu Lisesini ziyaret etti.  Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç’un da yer aldığı ziyarette, Okul Müdürü Çayan Büyükdeniz tarafından konuk edilen başkan Karaosmanoğlu, “Her yaştan insanımıza ve özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize hizmet sunan Bilim merkezimiz, neslimizin evreni ve dünyayı keşfetmesi için çok önemli fırsatlar sunuyor. Büyükşehri Belediyesi olarak gençlerimiz velhasıl tüm neslimiz için bilim diyoruz” dedi.

Bugün 14:02 TSİ - Teknoloji

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