Oyun alanları daha güvenli olacak

İl genelindeki tüm park bahçe ve mesire alanlarına çocuk oyun grupları yapan Büyükşehir Belediyesi, bu alanların güvenli olmasına da büyük önem veriyor. Büyükşehir bu kapsamda, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’na bağlı personele daha güvenli oyunları inşa etmek için EUROGAP tarafından TSE’nin EN 1176 çocuk oyun alanları güvenliği standartlarını konu alan teorik ve uygulamalı eğitim düzenledi.
20 PERSONEL KATILDI
Daha güvenli çocuk oyunlarının inşa edilmesi için düzenlenen eğitime, 8’i montaj ustası 12’si teknik personel olmak üzere toplam 20 personel katıldı. Uygulamalı eğitimler İzmit Fuar içindeki çocuk eğitim grubunda yapılırken teorik eğitimler, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı binasında gerçekleştirildi. Verilen eğitimle personeller oyun alanlarındaki güvenlik önlemlerini uygulamalı olarak gördü. Çocukların yaşayabileceği kaza risklerinin en aza indirilmesi için yapılan eğitimle daha güvenli oyun alanlarının oluşturulması hedefleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz