Kartepe Emniyet Müdürü iken geçtiğimiz hafta yapılan atama ile Darıca’ya Emniyet Müdürü olarak atanan Turhan Aksoy’a Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz tarafından ‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenlendi. Darıca Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, ziyarette yaptığı kısa konuşmada hep beraber güzel işlere imza atacaklarını ifade ederek Oğuz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Bugün 14:05 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Müdür Aksoy’a ziyaretler başladı
Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne yeni atanan Turhan Aksoy‘a ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 14:05 TSİ - Gündem
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz