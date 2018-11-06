Müdür Aksoy’a ziyaretler başladı

Kartepe Emniyet Müdürü iken geçtiğimiz hafta yapılan atama ile Darıca’ya Emniyet Müdürü olarak atanan Turhan Aksoy’a Darıca Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz tarafından ‘hayırlı olsun’ ziyareti düzenlendi. Darıca Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, ziyarette yaptığı kısa konuşmada hep beraber güzel işlere imza atacaklarını ifade ederek Oğuz’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.