Eskişehirlilerin yöresel yemeklerinden biri olan Çi börek etkinliği için hazırlıklara ise başlanıldı. Derneğin çalışmalarını açıklayan başkan Bülent Denlikol, “Derneğimiz Gölcük Merkez Mahallesi Donanma İş Merkezi’nde açılışı gerçekleşti. Kuruluşumuzdan bu yana birçok etkinlikler yaparak derneğimizin tanıtımını en iyi bir şekilde başardık. Tabi ki bu çalışmalarımıza başta yönetim kurulu ile derneğimizin değerli üyelerimizin destekleri ile gerçekleşti” dedi.
Bugün 14:06 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 14:07 TSİ )
Eskişehirlilerden çi börekli kutlama
2011 Yılında Gölcük Merkez Mahallesi Donanma İş Merkezi’nde kurulan Gölcük Eskişehirliler Sosyal Dayanışma Derneği, kuruluş yıl dönümünde ‘Çi Börek’ etkinliğine hazırlanıyor.
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Bugün 14:06 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz