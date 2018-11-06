Eskişehirlilerden çi börekli kutlama

Eskişehirlilerin yöresel yemeklerinden biri olan Çi börek etkinliği için hazırlıklara ise başlanıldı. Derneğin çalışmalarını açıklayan başkan Bülent Denlikol, “Derneğimiz Gölcük Merkez Mahallesi Donanma İş Merkezi’nde açılışı gerçekleşti. Kuruluşumuzdan bu yana birçok etkinlikler yaparak derneğimizin tanıtımını en iyi bir şekilde başardık. Tabi ki bu çalışmalarımıza başta yönetim kurulu ile derneğimizin değerli üyelerimizin destekleri ile gerçekleşti” dedi.