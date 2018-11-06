Yapılan seçimi, Gölcük İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Kemahlı kazandı. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Okullar arası İlçe Başkanlığı seçimine; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulhalik Köse, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Seçim sonrası diğer okullar Kemahlı’yı tebrik etti.
Bugün 14:06 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Başkanlık seçimini Kemahlı kazandı
Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği Okullar arası İlçe Başkanlığı seçimi 49 okulun katılımıyla yapıldı.
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Bugün 14:06 TSİ - Eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz