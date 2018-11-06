Başkanlık seçimini Kemahlı kazandı

Yapılan seçimi, Gölcük İmam Hatip Anadolu Lisesi öğrencisi İbrahim Kemahlı kazandı. Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Okullar arası İlçe Başkanlığı seçimine; Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulhalik Köse, Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi Okul Müdürü Zeki Kalaç, Öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Seçim sonrası diğer okullar Kemahlı’yı tebrik etti.