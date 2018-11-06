AKP kulislerinde en çok konuşulan isimler arasında olan AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek’in aday olup olmayacağı merak konusu. İzmit Belediye Başkanlığı için adı geçen Civelek, parti içi istişarelere devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Civelek, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Aday olup, olmama noktasında karar vermedim. Hafta sonunun geçmesini bekliyorum” dedi. Selin BECER
Bugün 14:23 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:26 TSİ )
Mahmut Civelek, adaylık için hafta sonunu bekliyor
AKP İzmit Belediye Başkan aday adaylığında ismi geçen İl eski Başkanı Mahmut Civelek, başvuru için hafta sonunun geçmesini bekliyor.
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Bugün 14:23 TSİ - Siyaset
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Yorumlar
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Yolcu - Gel gel eksikliği vardı senin gibilerin...Anladın sen onu.
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