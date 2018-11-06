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Mahmut Civelek, adaylık için hafta sonunu bekliyor

AKP İzmit Belediye Başkan aday adaylığında ismi geçen İl eski Başkanı Mahmut Civelek, başvuru için hafta sonunun geçmesini bekliyor.

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AKP kulislerinde en çok konuşulan isimler arasında olan AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek’in aday olup olmayacağı merak konusu. İzmit Belediye Başkanlığı için adı geçen Civelek, parti içi istişarelere devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Civelek, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Aday olup, olmama noktasında karar vermedim. Hafta sonunun geçmesini bekliyorum” dedi. Selin BECER

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Yorumlar

(1)
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Yolcu - Gel gel eksikliği vardı senin gibilerin...Anladın sen onu.

Yanıtla . 2Beğen 06 Kasım 15:34

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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