Mahmut Civelek, adaylık için hafta sonunu bekliyor

AKP kulislerinde en çok konuşulan isimler arasında olan AKP İl eski Başkanı Mahmut Civelek’in aday olup olmayacağı merak konusu. İzmit Belediye Başkanlığı için adı geçen Civelek, parti içi istişarelere devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan Civelek, “Görüşmelerimiz devam ediyor. Aday olup, olmama noktasında karar vermedim. Hafta sonunun geçmesini bekliyorum” dedi. Selin BECER