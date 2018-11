Organ bağışçılarına teşekkür

Organ Bağışı Haftası (3-9 Kasım) sebebiyle ilimizde son 5 yıl içerisinde beyin ölümü sonrasında organ bağışında bulunan 52 bağışçı aileye ve kişilere yönelik Vali Hüseyin Aksoy’un katılımıyla Wellborn Hotel’de, organ bağışçısı kişilere teşekkür programı gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Rektörü Sadettin Hülagü, İl Müftüsü Yusuf Doğan, özel ve kamu hastaneleri başhekimleri, ilçe sağlık müdürleri ve organ bağışını kabul eden aileler katılım gösterdi. Programda ilk olarak İl Müftüsü Yusuf Doğan organ bağışının İslam dininde yeri ve organ bağışının kabul edilebilmesi için gerekli şartları anlattı. Ardından konuşan İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, “Tedavisi sadece organ ve doku nakli ile mümkün olan hastalıklar ülkemizin önemli sağlık sorunlarından biridir. Organ ve doku nakli bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artmakta olup ülkemizdeki kadavra bağışçı sayısının yetersiz kalması sonucu her yıl binlerce kişi organ beklerken hayatını kaybediyor. Hastaların yaşam süresi ve kalitesinde belirgin düşüşlere, ülke ekonomisi ve işgücünde ağır kayıplara yol açan organ yetmezlikleri önemli bir sağlık sorunu gerçeğimizdir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’DE BU SAYI 27 BİN 452

Konuşmalarına devam eden Ergüney, “Ülkemizde son on yılda toplamda 27 bin 452 organ nakli yapılmış olup, 20 bin 706 canlıdan nakil, 6 bin 746 kadavradan (beyin ölümü tespiti sonrası) nakil olarak gerçekleşmiştir. Beyin ölümü tespiti yapılan 14 bin 191 vakanın sadece 4’te 1 oranındaki kısmı organ bağışını kabul etmiştir. 22 bin 358'i böbrek, bin 70'i kalp, 2.144'si karaciğer olmak üzere toplamda 25 bin 834 hasta organ nakli beklemektedir. Organ nakli bekleyen hasta sayısının her geçen gün artması ve son on yılda yapılan organ nakli sayısı 27 bin 452 değerlendirildiğinde, organ doku nakli ve bağışı konusunun ne kadar önemli olduğu ve bu çalışmalara hız kazandırılmasının gerekliliği ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.

KOCAELİ’DE 52 ADET NAKİL GERÇEKLEŞTİ

Ergüney sözlerini, “İlimizde Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Böbrek Nakil Merkezi faaliyet göstermekte olup son beş yıl içerisinde 52 adet nakil gerçekleştirilmiştir. 2014 yılından itibaren hastanelerimizde beyin ölümü tespiti sonrasında organ bağışında bulunmayı kabul eden 34 donör organ bağışı bekleyen hastalarımıza umut olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda ilimizde gönüllü organ bağışı sayısında diğer illere kıyasla açık ara farkla, 2018 yılı Mayıs ayında bin 908, Haziran ayında 815, Temmuz ayında bin 63 il bazında, Eylül bin 33 rakamı ile hem il bazında hem de kurum bazında Türkiye birinciliği elde edilerek ilimiz adına ciddi kazanımlar sağlanmıştır” şeklinde sonlandırdı.

ARTARAK DEVAM EDECEĞİNİ UMUYORUZ

Ardından konuşan KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü selamlama konuşmasının ardından, “Amerika’da Oklohama şehrinde karaciğer nakil merkezinde görev yapmış biri olarak, bu konunun öneminin farkındayım. Dini hassasiyetlerin göz ardı edilmeden, yaşama tutunabilmek için organ bekleyen insanlarımızın, hastalıklarının çözülebilmesi için bu çalışmaların artarak devam etmesi gerekiyor. İl Sağlık Müdürlüğümüze bu çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum Biz de Kocaeli Üniversitesi olarak elimizden gelen tüm çalışmayı gerçekleştiriyoruz ve artarak devam edeceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN KAFASINDA İKİ SORU VAR

Son olarak kürsüye gelen Vali Hüseyin Aksoy, “İlimizde yaşayan ve organ bağışında bulunan ailelerimizle bir aradayız. Değerli arkadaşlarımız organ bağışı ile ilgili görüşlerini dile getirdiler. Ben de konuştuğum insanların ağırlıklı olarak iki noktada hassasiyeti olduğunu gördüm. Birisi dini olarak bir mahsurunun olup olmadığı, bir diğeri ise acaba organ bağışında bulunursam ben tam ölmeden acaba organlarımı alırlar mı? Sorusudur. İki sorunun cevabını da Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız gerekli cevapları vermiştir. Bunları biz de toplum içerisinde daha fazla dile getirirsek, insanlarımız da organ bağışı konusunda daha bilinçli hale gelebilir” dedi.