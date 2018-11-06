AKP’de beklentiler büyük!

AKP’de belediye başkanlığı için aday adaylığı süreci önceki gün başladı. 12 Kasım’da sona erecek olan süreç için ilçelerden adaylık açıklamaları gelmeye başladı fakat resmi bir başvuru yapan kişi sayısı ilk gün için oldukça az. Seçim sonucunun en çok merak edildiği bölgelerden biri olan Kandıra’da tam 10 ismin aday adaylığı başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.
TALİMAT BEKLENİYOR
Öte yandan partinin il yönetiminde yer alan Adnan Turan ile Yakup Karaaslan’ın genel merkezden gelecek “istifa edebilirler” talimatını bekliyor. İki ismin de genel merkezden alınacak onayın ardından resmi başvurularını partiye yapacağı ve belediye başkanlığı için aday adayı olacağı kaydedildi.
KÖRFEZ’DE BÜYÜK HEYECAN
2004 yılında 11, 2009’da 2 ve 2014 seçim süreçlerinde de yine 11 aday adayının çıktığı Körfez ilçede bu yıl yine sayının fazla olması bekleniyor. Üstelik bu aday adaylarının birçoğu oldukça iddialı. Mevcut başkan İsmail Baran’ın süreçteki gücü biliniyor. Ayrıca eski başkan Yunus Pehlivan’ın da kulislerde adı yeniden adaylık geçmeye başladı.
KORKMAZ ÇOK GÜÇLÜ
AKP’nin ilimizde en büyük önemi vereceği ilçe İzmit olacak. Burada iki dönemdir başkanlığı yürüten Nevzat Doğan’ın yeniden aday olmayacağını açıklaması nedeniyle burada büyük bir aday adayı enflasyonunun yaşanması bekleniyor. İlçe başkanı Hasan Ayaz da başkanlık için işaret bekleyenlerden. Büyükşehir’den Zekeriya Özak ile eski ilçe başkanı Ali Korkmaz da yine en güçlü isimler olarak dikkat çekiyor.
GÖÇMEZ BAŞVURDU
Bunun yanı sıra eski ilçe başkanlarından Engin Koyun ile ilçenin en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Ali Çakır’ın aday adayı olacağı kesin gibi. Bunun yanı sıra ortaya çıkan birçok önemli ismin aday adaylığı için resmi başvuruda bulunması bekleniyor. İlçede henüz ilk gün başvuran tek isim ise Eczacı Caner Göçmez oldu.
YAMAN’A TEKLİF GİTTİ
Aday bolluğunun yaşanmasının beklendiği bir diğer ilçe ise Gebze olacak. Gebze’de genel merkez yönetiminin aklına gelen ilk isim şüphesiz milletvekili Cemil Yaman. Ancak Yaman’ın vekillikte devam etmek istediği belirtiliyor. GTO Başkanı Nail Çiler de gündeme gelen isimlerden. Ancak Gebze’de başvuruda bulunacak kişi sayısı geçen seçimlerde olduğu gibi yine fazla olacak.
ABİŞ AİLESİ GÖLCÜK’TE
Adayı en çok merak edilen bölgelerden birisi de Gölcük. İlçede mevcut başkan Mehmet Ellibeş’in üç dönemini doldurması değişimin yaşanacağı izlenimini veriyor. Öne çıkan isimler ise genel merkezin onay vermesi halinde ilçe başkanı İdris Alp ve meclis üyeleri Levent Değirmenci ile Mevlüt Demir. Abiş ailesinin de bu seçime farklı bir şekilde hazırlandığı da edinilen bilgiler arasında.
İLÇELERİN DURUMU
Başiskele’de Şahin Talus ve Ulvi Yılmaz öne çıkarken, Karepe’de ise ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlık için genel merkez onayını beklediği biliniyor. Derince’de ise olası bir değişimde Ednan Pala’nın dikkate alınabileceği belirtiliyor. Darıca’da Şükrü Karabacak dördüncü dönemi isterken en büyük rakibi ise Hakan Höbek olacak. Dilovası’nda ise en güçlü aday yine Ali Toltar… Karamürsel’de de öne çıkan isimler mevcut başkan İsmail Yıldırım ile Feyzi Utaş olacak…
ÇAYIROVA’DA ADAY ÇOK
Bu arada seçim yoğunluğunun yaşandığı bir bölge de Çayırova olacak. Mevcut başkan Şevki Demirci'nin yeniden aday adayı olacağı kesin gibi. Ancak süreçte karşısına iddialı çok sayıda ismin çıkacağı da yine kulislerde konuşuluyor. Şu an için mevcut başkan Demirci’nin yanı sıra 7 ismin daha belediye başkanlığı için aday adayı olmasının beklendiği ifade ediliyor.
İZMİT
Hasan AYAZ
Ali KORKMAZ
Zekeriya ÖZAK
Şemsettin CEYHAN
Sinan ÜNER
Fazile ÖZKURT
Tahir AKMAN
Hicran Bozkurt
GEBZE
Adnan KÖŞKER (Belediye Başkanı)
Cemil YAMAN (Milletvekili)
Nail ÇİLER
Ufuk EKİNCİ
Yalçın COŞTUR
İbrahim PEHLİVAN
Mehmet Ali OKUR
Eyüp AYAR
Hasan SOBA
Recep KAYA
Engin GÜZEL
KÖRFEZ
İsmail BARAN (Belediye Başkanı)
Ali ÇAKIR
Şener SÖĞÜT
Alim ERDEMİR
Engin KOYUN
Yunus PEHLİVAN
Caner GÖÇMEZ
Faruk DENLİ
Mehmet Aydın MUTLU
Mehmet IRAK
Melek ÇELİK
Nihat TEKGÜMÜŞ
Osman BADEM
Öznur GÖKKAYA
Selahattin KABADAYIOĞLU
GÖLCÜK
Mehmet ELLİBEŞ
İdris ALP
Nihat ABİŞ
Berna ABİŞ
Levent DEĞİRMENCİ
Mevlüt DEMİR
Samet TAŞDELEN
Ekrem AKYOL
Necati ZORLU
BAŞİSKELE
Hüseyin AYAZ
Şahin TALUS
Ulvi YILMAZ
Yasin ÖZLÜ
Erdal SELİMOĞLU
KARTEPE
Hüseyin ÜZÜLMEZ (Belediye Başkanı)
Şükrü KARABALIK
Murat YILDIZ
Mustafa KOCAMAN
Orhan SARISÜLEYMAN
Zafer ARAT
Zeki ÇITLAK
DERİNCE
Ali Haydar BULUT (Belediye Başkanı)
Ednan PALA
İbrahim ŞİRİN
Ahmet ARK
Suat DEMİR
Necdet DENİZ
KANDIRA
Ünal KÖKEN (Belediye Başkanı)
Cengiz KAN (Eski Başkan)
Erol ÖLMEZ (İlçe Başkanı)
Adnan TURAN
Yakup KARAASLAN
Recep YILDIZ
Abdullah CAN
Yunus ÖZDER
Murat BATMAZ
Erhan ÖZTÜRK
ÇAYIROVA
Şevki DEMİRCİ (Belediye Başkanı)
Ziyaettin AKBAŞ (Eski Başkan)
Orhan KESKİN
Bünyamin LAÇİN
Bünyamin ÇİFTÇİ
İdris DEMİR
Servet GÜNAY
Deniz KOLO
DARICA
Şükrü KARABACAK (Belediye Başkanı)
Hakan HÖBEK
Muzaffer BIYIK
Orhan PALA
Murat BAYRAKTAR
Zeynep ILICALI
DİLOVASI
Ali TOLTAR (Belediye Başkanı)
Ali İhsan ADIGÜZEL
Halit YAŞAR
Nihat YILDIRIM
Mahmut KARABULUT
Gülay ARTUT
İlhan YILDIRIM
Eşref ÖNER
İsmail ÜNAL
Fevzi POLAT
KARAMÜRSEL
İsmail YILDIRIM (Belediye Başkanı)
Feyzi UTAŞ
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Yorumlar
(1 )
Yolcu - Gördüğüm kadarıyla Gölcükte adı geçenlerden Mevlüt Demir hariç diğerleri Gürcü.Ey AK Partili Yöneticiler,Gölcükte sadece Gürcülermi yaşıyor...Mevlüt Demirde Gürcü yalakası zaten...Kırın şu ırkçı yapıyı,yakışmiyor bu çağa,lütfen Gürcü olmayan bir aday gösterin.YETER...
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