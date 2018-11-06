AKP’de beklentiler büyük!

AKP’de belediye başkanlığı için aday adaylığı süreci önceki gün başladı. 12 Kasım’da sona erecek olan süreç için ilçelerden adaylık açıklamaları gelmeye başladı fakat resmi bir başvuru yapan kişi sayısı ilk gün için oldukça az. Seçim sonucunun en çok merak edildiği bölgelerden biri olan Kandıra’da tam 10 ismin aday adaylığı başvurusunda bulunabileceği belirtiliyor.

TALİMAT BEKLENİYOR

Öte yandan partinin il yönetiminde yer alan Adnan Turan ile Yakup Karaaslan’ın genel merkezden gelecek “istifa edebilirler” talimatını bekliyor. İki ismin de genel merkezden alınacak onayın ardından resmi başvurularını partiye yapacağı ve belediye başkanlığı için aday adayı olacağı kaydedildi.

KÖRFEZ’DE BÜYÜK HEYECAN

2004 yılında 11, 2009’da 2 ve 2014 seçim süreçlerinde de yine 11 aday adayının çıktığı Körfez ilçede bu yıl yine sayının fazla olması bekleniyor. Üstelik bu aday adaylarının birçoğu oldukça iddialı. Mevcut başkan İsmail Baran’ın süreçteki gücü biliniyor. Ayrıca eski başkan Yunus Pehlivan’ın da kulislerde adı yeniden adaylık geçmeye başladı.

KORKMAZ ÇOK GÜÇLÜ

AKP’nin ilimizde en büyük önemi vereceği ilçe İzmit olacak. Burada iki dönemdir başkanlığı yürüten Nevzat Doğan’ın yeniden aday olmayacağını açıklaması nedeniyle burada büyük bir aday adayı enflasyonunun yaşanması bekleniyor. İlçe başkanı Hasan Ayaz da başkanlık için işaret bekleyenlerden. Büyükşehir’den Zekeriya Özak ile eski ilçe başkanı Ali Korkmaz da yine en güçlü isimler olarak dikkat çekiyor.

GÖÇMEZ BAŞVURDU

Bunun yanı sıra eski ilçe başkanlarından Engin Koyun ile ilçenin en büyük potansiyellerinden biri olarak gösterilen Ali Çakır’ın aday adayı olacağı kesin gibi. Bunun yanı sıra ortaya çıkan birçok önemli ismin aday adaylığı için resmi başvuruda bulunması bekleniyor. İlçede henüz ilk gün başvuran tek isim ise Eczacı Caner Göçmez oldu.

YAMAN’A TEKLİF GİTTİ

Aday bolluğunun yaşanmasının beklendiği bir diğer ilçe ise Gebze olacak. Gebze’de genel merkez yönetiminin aklına gelen ilk isim şüphesiz milletvekili Cemil Yaman. Ancak Yaman’ın vekillikte devam etmek istediği belirtiliyor. GTO Başkanı Nail Çiler de gündeme gelen isimlerden. Ancak Gebze’de başvuruda bulunacak kişi sayısı geçen seçimlerde olduğu gibi yine fazla olacak.

ABİŞ AİLESİ GÖLCÜK’TE

Adayı en çok merak edilen bölgelerden birisi de Gölcük. İlçede mevcut başkan Mehmet Ellibeş’in üç dönemini doldurması değişimin yaşanacağı izlenimini veriyor. Öne çıkan isimler ise genel merkezin onay vermesi halinde ilçe başkanı İdris Alp ve meclis üyeleri Levent Değirmenci ile Mevlüt Demir. Abiş ailesinin de bu seçime farklı bir şekilde hazırlandığı da edinilen bilgiler arasında.

İLÇELERİN DURUMU

Başiskele’de Şahin Talus ve Ulvi Yılmaz öne çıkarken, Karepe’de ise ilçe başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlık için genel merkez onayını beklediği biliniyor. Derince’de ise olası bir değişimde Ednan Pala’nın dikkate alınabileceği belirtiliyor. Darıca’da Şükrü Karabacak dördüncü dönemi isterken en büyük rakibi ise Hakan Höbek olacak. Dilovası’nda ise en güçlü aday yine Ali Toltar… Karamürsel’de de öne çıkan isimler mevcut başkan İsmail Yıldırım ile Feyzi Utaş olacak…

ÇAYIROVA’DA ADAY ÇOK

Bu arada seçim yoğunluğunun yaşandığı bir bölge de Çayırova olacak. Mevcut başkan Şevki Demirci'nin yeniden aday adayı olacağı kesin gibi. Ancak süreçte karşısına iddialı çok sayıda ismin çıkacağı da yine kulislerde konuşuluyor. Şu an için mevcut başkan Demirci’nin yanı sıra 7 ismin daha belediye başkanlığı için aday adayı olmasının beklendiği ifade ediliyor.

İZMİT

Hasan AYAZ

Ali KORKMAZ

Zekeriya ÖZAK

Şemsettin CEYHAN

Sinan ÜNER

Fazile ÖZKURT

Tahir AKMAN

Hicran Bozkurt

GEBZE

Adnan KÖŞKER (Belediye Başkanı)

Cemil YAMAN (Milletvekili)

Nail ÇİLER

Ufuk EKİNCİ

Yalçın COŞTUR

İbrahim PEHLİVAN

Mehmet Ali OKUR

Eyüp AYAR

Hasan SOBA

Recep KAYA

Engin GÜZEL

KÖRFEZ

İsmail BARAN (Belediye Başkanı)

Ali ÇAKIR

Şener SÖĞÜT

Alim ERDEMİR

Engin KOYUN

Yunus PEHLİVAN

Caner GÖÇMEZ

Faruk DENLİ

Mehmet Aydın MUTLU

Mehmet IRAK

Melek ÇELİK

Nihat TEKGÜMÜŞ

Osman BADEM

Öznur GÖKKAYA

Selahattin KABADAYIOĞLU

GÖLCÜK

Mehmet ELLİBEŞ

İdris ALP

Nihat ABİŞ

Berna ABİŞ

Levent DEĞİRMENCİ

Mevlüt DEMİR

Samet TAŞDELEN

Ekrem AKYOL

Necati ZORLU

BAŞİSKELE

Hüseyin AYAZ

Şahin TALUS

Ulvi YILMAZ

Yasin ÖZLÜ

Erdal SELİMOĞLU

KARTEPE

Hüseyin ÜZÜLMEZ (Belediye Başkanı)

Şükrü KARABALIK

Murat YILDIZ

Mustafa KOCAMAN

Orhan SARISÜLEYMAN

Zafer ARAT

Zeki ÇITLAK

DERİNCE

Ali Haydar BULUT (Belediye Başkanı)

Ednan PALA

İbrahim ŞİRİN

Ahmet ARK

Suat DEMİR

Necdet DENİZ

KANDIRA

Ünal KÖKEN (Belediye Başkanı)

Cengiz KAN (Eski Başkan)

Erol ÖLMEZ (İlçe Başkanı)

Adnan TURAN

Yakup KARAASLAN

Recep YILDIZ

Abdullah CAN

Yunus ÖZDER

Murat BATMAZ

Erhan ÖZTÜRK

ÇAYIROVA

Şevki DEMİRCİ (Belediye Başkanı)

Ziyaettin AKBAŞ (Eski Başkan)

Orhan KESKİN

Bünyamin LAÇİN

Bünyamin ÇİFTÇİ

İdris DEMİR

Servet GÜNAY

Deniz KOLO

DARICA

Şükrü KARABACAK (Belediye Başkanı)

Hakan HÖBEK

Muzaffer BIYIK

Orhan PALA

Murat BAYRAKTAR

Zeynep ILICALI

DİLOVASI

Ali TOLTAR (Belediye Başkanı)

Ali İhsan ADIGÜZEL

Halit YAŞAR

Nihat YILDIRIM

Mahmut KARABULUT

Gülay ARTUT

İlhan YILDIRIM

Eşref ÖNER

İsmail ÜNAL

Fevzi POLAT

KARAMÜRSEL

İsmail YILDIRIM (Belediye Başkanı)

Feyzi UTAŞ