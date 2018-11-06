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AKP Kandıra, adaylık için komisyonu belirledi

AKP’de aday adaylığı başvuru süreci önceki gün itibarıyla başladı.

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Partinin üst kurulları tarafından açıklanan seçim takvimine göre ilçe belediye başkanı aday adaylığı başvuruları 12 Kasım Pazartesi gününe kadar devam edecek. Büyükşehir statüsündeki kentlerde belediye meclis üyelikleri için ise aday adaylığı müracaatları 3 Aralık Pazartesi günü son erecek.

3 İSİM YER ALACAK

AKP Kandıra İlçe teşkilatında da müracaatları alacak komisyon belirlendi. İlçe başkanı Erol Ölmez başkanlığında bir araya gelen icra kurulu toplantısındaki değerlendirmenin ardından yapılan açıklamada ilgisi komisyonda Seçim İşleri Başkanı Cemile Açıkgöz Kulaç, Teşkilat Başkanı Ahmet Alper Tokgöz ve ilçe sekreteri Fatma Akyalçın Aydın’ın yer alacağı duyuruldu.

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