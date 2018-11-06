CHP Başiskele’den Cumhuriyet etkinliği

İlçe Kadın Kolları Başkanı Elif Şamba ve yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen programa il başkanı Cengiz Sarıbay’ın eşi Av. Nurdan Sarıbay, İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, ilçe başkanı İrfan Keskin ve parti yöneticileri katıldı.
ŞİİR VE MARŞLAR OKUNDU
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan etkinlikte CHP Parti Okulu Eğitmeni Av. Aysun Kılınç tarafından “Cumhuriyetimizin kuruluşu ve nitelikleri” konulu sunum yapıldı. Sunumda Atatürk ilkelerinin evrenselliği, Türkiye Cumhuriyeti’ni demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak yaşatmanın önemi üzerinde duruldu. Program katılımcılar tarafından seslendirilen şiir ve marşlarla devam etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz