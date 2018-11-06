Gökçe, engellileri dinledi

CHP’nin Derince’deki belediye başkan adayı Av. Sertif Gökçe, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimler öncesindeki saha çalışmalarını sürdürüyor. Gökçe, son olarak Kocaeli Bedensel Engelliler Derneği yönetimini ziyaret etti. Kahvaltılı olarak gerçekleşen buluşmada Gökçe, engelli vatandaşların durumu ve yaşadıkları sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Gökçe ve CHP’liler, daha sonra ise Kocaeli Vartolular Derneği tarafından düzenlenen ‘zerfet yemeği’ etkinliğine katıldı.