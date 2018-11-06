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Bayburt’un asıl hedefi bu sezon!

Kocaelispor’un, cumartesi günü konuk edeceği Bayburtspor, ilk 11 haftada kredileri en fazla toplayan takım oldu. Sarı-siyahlı rakip, bugün şok bir gelişme yaşadı. Deneyimli teknik adamı Bülent Demirkanlı, görevinden istifa etti.

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Denk takımların mücadele ettiği 3. Lig 3. Grup’ta rakipler, birbirilerine puanları ikram ederken, Bayburt ekibi skoru koruma ve son vuruş becerisiyle rakiplerinin arasından sıyrıldı ve 25 puanla ikinci sıradaki rakibine 6 puan fark attı. Sarı Siyahlılar Grup İl Özel İdare’den her yıl ortalama 8-10 milyon lira destek alıyor ve bu sezon 2. Lig’e çıkmayı çok arzuluyor.

YENİLGİSİZ TEK TAKIM

Kocaelispor cumartesi günü yüksek temposu olmayan, kanatlardan işleyen ve sonuca gitme becerisine sahip tecrübeli bir takımla karşı karşıya gelecek. Bayburt grubumuzda yenilgisi olmayan tek, tüm 3. Lig takımları arasında da bileği bükülmeyen 3 takımdan birisi. 3. Lig’de yenilmeyen diğer iki takım Sadi Tekelioğlu’nun çalıştırdığı 1. Grup lideri Hekimoğlu Trabzon ve aynı grubun ikincisi Tire 1922.

7 GALİBİYETİN 5’İNİ 1-0 KAZANDILAR

Bayburt ile ilgili ilginç bir istatistik var. Doğu Karadeniz temsilcisi 11 maçın sadece ikisinde bir maçta 2’den fazla gol atabildi. 7 galibiyetin 5’ini 1-0 kazanan Bayburt, Erzincan’ı 4-0, geçen hafta da Diyarbekir’i 3-1’lik skorla mağlup etmeyi başardı. Bayburt’un en golcü ismi Kocaeli Birlikspor’dan da tanıdığımız Feyyaz Aydil. Feyyaz’ın 4 golü bulunuyor. Galatasaray’ın eski futbolcularından Serdar Eylik’in ve 1. Lig kariyeri de olan Ali Kemal Yükseker’in 3’er, Altay ile oynanan final maçında rakip olan Emre Hasan Balcı ile  Bayrampaşa ve İnegöl ile şampiyonluk yaşayan Eren Açıkgöz’ün de 2’şer golü bulunuyor.

EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Bayburt attığı 16 golle grubun en çok gol atan üçüncü, yediği 5 golle de en az gol yiyen takımı. Sağlam bir savunma hattı olan Sarı Siyahlılarda defans hattını Yusuf Onur Arıkan, Volkan Çekiç, İsmet Kavuştu ve Erol Yükseker oluşturuyor. Yusuf Onur geçen sezon Silivri’de, Volkan Çekiç Elaziz’de, İsmet Kavuştu Çorum’da, Erol Yükseker de Pendik’te ter döktü. Takımın kalesini 1. Lig’de Orduspor’da forma giyen, geçen sezon da 2. Lig’deki Kırklarelispor’da ter döken Alişan Şeker koruyor.

KANAT BEKLERİMİZ DAHA DİKKATLİ OLMALI

Takımın orta saha kurgusu Selçuk Kaban, Haydar Deniz, Serdar Eylik, Emre Hasan Balcı ve Ali Kemal Yükseker’den oluşuyor. İleride ise uzun boyu ile dikkat çeken Feyyaz Aydil olacak. Genelde savunmadan uzun toplarla gelen Bayburt, 9 numara pozisyonundaki Feyyaz’ın servisleri ile atak üretiyor. Kocaelispor bu sezon belki de yüksek toplar ve kenar toplardan en fazla gelen takımlardan birisi ile karşılaşacak. Bu yüzden özellikle savunma beklerimizin, diğer futbolculardan daha fazla dikkatli olması gerekiyor. Öte yandan Kocaelispor’un bu maçta diğer maçlara oranla daha fazla tempo yapması da önemli bir detay. Erdem ÖVÜÇ

Bayburtspor’un muhtemel 11’i ve yaşları:

Alişan Şeker              32

Erol Yükseker            35

Y.Onur Arıkan            27

İsmet Kavuştu            24

Kemal Yükseker         33

Selçuk Kaban             27

Serdar Eylik               28

Haydar Deniz             23

E.Hasan Balcı             31

Feyyaz Aydil               28

BAYBURT’UN BU SEZONKİ MAÇLARI

Bayburt İÖİ 1461 Trabzon : 1 - 0

Fatsa Belediye Bayburt İÖİ: 1 - 1

Bayburt İÖİ Gölcükspor :1 - 0

Turgutluspor Bayburt İÖİ: 1 - 1

Bayburt İÖİ HEASK: 1 - 1

24 Erzincanspor Bayburt İÖİ: 0 - 4

Bayburt İÖİ Payasspor: 1 - 0

Bucaspor Bayburt İÖİ: 0 - 1

Bayburt İÖİ Serik Belediye: 1 - 0

Bağcılar SK Bayburt İÖİ: 1 - 1

Bayburt İÖİ Diyarbekirspor: 3 - 1

BAYBURT’UN GOLCÜLERİ

Feyyaz Aydil                4

Serdar Eylik                 3

Kemal Yükseker          3

Eren Açıkgöz               2

Emre Hasan Balcı       2

Haydar Deniz              1

İsmet Kavuştu             1

Bugün 15:14 TSİ - Spor

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