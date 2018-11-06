Gündoğdu: İçeride puan kaybı yaşamamalıyız

Sözlerine 0-0 sona eren Cizre galibiyeti ile başlayan Gündoğdu şu ifadelere yer verdi: Gergin bir ortam vardı. Burada her şey olabilirdi. Cizre maçının ilk 10 dakikasında psikolojik savaş olacağını biliyorduk. Futbolcularımıza ona göre talimatlar verdik. Bunu kolay aştık. Teknik ekip ve futbolcu bazında hiç sorun yaşamadık. Bu nedenle eski takım arkadaşım olan, teknik adamlığının yanında duruşunu da çok beğendiğim Yusuf Tokuş hocamıza teşekkür ediyorum. Sadece taraftarın taşkınlığı oldu. Bunlar da futbolda oluyor.

EMEKLERİNE YAZIK OLDU

Rakibimiz sadece geriden pas yapıp, sızma toplarla pozisyon üretmek istedi. Oyunu dengeledik ve özellikle de ikinci yarıda çok iyiydik. Yüzde yüz 3-4 gol pozisyonumuz var. Uzatma anlarında da galibiyeti bulmak için her şeyi yaptık. Rakibimizin net sayılabilecek pozisyonu yoktu. 18 yaşında 2 genç futbolcumuza şans verdik. Onlar da İyi mücadele etti veellerinden geleni yaptı. 1 puan aldık ama 3 puan da olabilirdi. Açıkçası oyuncularımızın emeklerine yazık oldu.

ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Futbol yatarak oynanmaz, mücadele ile olur. Teknik adamlık kariyerimde hiç bu tür şeylerle ilgilenmedim. Benim ve futbolcularımın karakterinde vakit geçirme çabası olmaz. Rıza’nın göğsüne taş geldiği pozisyonda da aynı düşünceye sahiptim. Böyle şeylere teşebbüs etmiyoruz. Cumartesi günü rakip Bayburt. 25 puanla liderler ve sahamıza geliyorlar. Özellikle iç sahada her rakibi mağlup etmek için elimizden geleni yapacağız. Bayburt da bunlardan birisi. Bu maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Erdem ÖVÜÇ