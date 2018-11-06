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Gölcükspor’da işler iyi gitmiyor

3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Gölcükspor, son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla çöktü.

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Art arda iç sahadaki iki maçından sadece 1 puan çıkarabilen ekip, Cizre ve Turgutlu yıkımlarından sonra karıştı. Gölcükspor hafta sonu yine kendi evinde konuk ettiği Turgutluspor’a son 5 dakikada kalesinde gördüğü golle yenilen takım, bundan sonra kaybedeceği puan veya puanlarla iyice dibe çökecek. Kurulduğundan bu yana profesyonel liglerde kalabilen ve amatöre düşmeyen tek kulüp olma unvanını koruyan ekip, bu hafta sonu yine zorlu maça çıkacak. Halide Edip Adıvarspor ile deplasmanda sahaya çıkacak ekip, zorda. Halide Edip Adıvar 11 puanda, Gölcükspor ise 10 puanda ve maç tam 6 puan anlamı taşıyan bir maç olarak ortayla çıkmıyor.  Ahmet AKAY

Bugün 15:19 TSİ - Spor

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