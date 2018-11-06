Küçükler Bölge Takım Şampiyonası’nda Marmara bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtspor’un masa tenisçileri, ikinci oldu. Balıkesir, Samsun, Adana ve Van´da oynanan “Küçükler Bölge Takım Şampiyonası”na Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un küçük masa tenisçileri katıldı. Şampiyona Balıkesir´de bulunan Yeni Spor Salonu´nda yapıldı.
Bugün 15:20 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:22 TSİ )
Masa tenisçiler ikinci oldu
Küçükler Bölge Takım Şampiyonası’nda Marmara bölgesi bayanlar kategorisinde yarışan Büyükşehir Kağıtspor’un masa tenisçileri, ikinci oldu.
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Bugün 15:20 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz