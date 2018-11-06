Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, geçen hafta İstanbul deplasman maçında, İstanbul Üniversitesi’ni 80-57 mağlup ederek, 7 puanla 6’ıncı sıraya yükseldi. 10 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda, ikinci sırada ve 8 puanda olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek ekibin bu karşılaşması saat 17.00’de başlayacak. Hafta başından itibaren her gün çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren Periler’de sakat yok. N Ahmet AKAY
Bugün 15:21 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:23 TSİ )
İzmitli Periler Hatay’a bileniyor
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, geçen hafta İstanbul deplasman maçında, İstanbul Üniversitesi’ni 80-57 mağlup ederek, 7 puanla 6’ıncı sıraya yükseldi.
Büyütmek için resme tıklayın
Bugün 15:21 TSİ - Spor
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz