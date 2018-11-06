İzmitli Periler Hatay’a bileniyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig temsilcisi İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı, geçen hafta İstanbul deplasman maçında, İstanbul Üniversitesi’ni 80-57 mağlup ederek, 7 puanla 6’ıncı sıraya yükseldi. 10 Kasım Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda, ikinci sırada ve 8 puanda olan Hatay Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek ekibin bu karşılaşması saat 17.00’de başlayacak. Hafta başından itibaren her gün çift idman yaparak çalışmalarını sürdüren Periler’de sakat yok. N Ahmet AKAY