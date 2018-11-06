Kocaelili bayanlar Nurçelik’i bekliyor

Türkiye Kadınlar Futbol 2.Ligi’nde İlimizi temsil eden Kocaeli Bayan Futbol Kulübü, geçen hafta oynanması gereken Denizli Belediyespor maçında bu rakibi de sahaya çıkmayınca oynamadan 3 puan daha aldı. Kocaeli Bayan Futbol takımı, son anda bu maça gitmedi. İki hafta önce de Karabük Ovacıkspor maça çıkmamıştı. Bu hafta sonu Akdeniz Nurçelik’i konuk edecek takımın maçı pazar günü M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanacak ve maç saat 12.00’de başlayacak.