Kocaeli'nin tanınan psikologlarından Zümrüt Sevinç’in annesi 84 yaşında Nurten Sevinç, 2 aydır İstanbul’da bulunda tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Nurten Sevinç’in cenazesi yarın İstanbul Bakırköy İncirli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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Zümrüt Sevinç’in annesi vefat etti
Psikolog Zümrüt Sevinç’in İstanbul’da yaşayan annesi Nurten Sevinç (84) Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Bugün 15:26 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz