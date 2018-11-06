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Zümrüt Sevinç’in annesi vefat etti

Psikolog Zümrüt Sevinç’in İstanbul’da yaşayan annesi Nurten Sevinç (84) Alzheimer tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Kocaeli'nin tanınan psikologlarından Zümrüt Sevinç’in annesi 84 yaşında Nurten Sevinç, 2 aydır İstanbul’da bulunda tedavi gördüğü  hastanede yaşamını yitirdi. Nurten Sevinç’in cenazesi yarın İstanbul Bakırköy İncirli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilecek. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allahtan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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