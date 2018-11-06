2001 yılında vefat eden eski vergi rekortmeni, genelev patroniçesi Matild Manukyan’ın genelev gelirleri, 220 ticari taksi, 486 taşınmaz, hisseler, dövizler ve banka hesaplarından oluşan dev mirası için 16 kişi “biz de ortağız” diye tereke davası açtı. Davacılar, dev mirasın kaldığı Kerope Çilingir’in ise Matild Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia etti. Davaya konu olan mirasın 1 milyar dolardan fazla olduğu belirtiliyor.

AVUKATLARI İZMİT’TEN

Genelev patroniçesi, eski vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın 2001 yılında vefatının ardından oğlu Kerope Çilingir’e kalan dev mirasın ortağı olduğunu öne süren 16 kişi tereke (miras) davası açtı. Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişinin avukatlığını ise İzmitli avukat Oktay Köse yapıyor.

Manukyan’ın ilimizdeki mirasçısı Güneş Yıldırım ve Av. Oktay Köse bir arada görülüyor.

FRANSIZ HÜKÜMETİ DEVREDE

Manukyan’ın vefatı sonrasında tek varisi olarak görülen Kerope Çilingir’le ilgili olarak servitin mirasçısı olamayacağı ifade ediliyor. Ancak Fransız hükümeti, geçen süre içinde Manukyan’ın Türkiye’deki mirasçıların izini sürdü ve sonunda buldu. Muş’ta yaşayan bir aileye ulaşan Fransızlar, aileye mensup 16 varisçiye ulaştı. Bu varislerden biri de Kocaeli’de yaşıyor.

FRANSIZLARIN İDDİASI!

17 yıl önce hayatını kaybeden genelev patroniçesi Manukyan’ın vefatının ardından Kerope Çilingir, Manukyan’ın tek mirasçısı olduğu gerekçesiyle veraset ilamı için adliyeye başvurdu. Ancak Çilingir’in, Manukyan’ın çocuğu olduğunu gösteren bir belge yoktu. Fransız hükümeti ise Manukyan’ın hiçbir zaman anne olmadığını savunuyor. Bu iddia kanıtlanırsa, Manukyan’ın tüm mirası, biri Kocaelili olan toplam 16 mirasçıya kalacak. Konuyla ilgili dava İstanbul’da görülüyor.

MUŞ’TA YAŞAMIŞLAR

İddiaya göre; Matild Manukyan’ın asıl adı “Evelyn Mathilde”dir ve 29 Nisan 1914 tarihinde Paris’te dünyaya geldi. Babası Ermeni ünlü tenor Armenak Chah Muradyan, annesi ise İsviçreli ünlü balerin olan Salle Marguerite’dir. 1878-1913 yılları arasında Muş’ta yaşayan aile o zaman ortaya çıkan sözde Ermeni ayaklanmalarından korunmak için 1913 yılında Fransa’ya göç etti.

“MANUKYAN’IN ÇOCUĞU YOK”

1914 yılında dünyaya gelen Matild Manukyan, eğitim ve öğrenimini Fransa’da tamamladı. Fransız arşivlerine göre 5 Temmuz 1937 yılında Dropier Gabriel ile bir evlilik yapan Manukyan’ın bu evliliği 19 Temmuz 1948 yılında sona erdi. 11 yıl evli kalan Matild Manukyan bu evliliğinde çocuğu olmadı. Yani bu evlilikten dünyaya gelen bir bebekle ilgili kayıt yok.

“ÜNLÜ BİR TERZİYDİ”

Manukyan, ailesinin geniş çevresi sayesinde tanınmış kişilerin terziliğini yaparak başladı. Gerçek adı Susan Chah Muradyan olan halası Sümbül Yaşar Akarsu’nun yanında kalmak üzere ilimize geldi. O zamanki genelevlerin sahibi olan Sümbül Yaşar Akarsu işleri öğrenmesi ve gelecekte zorluk çekmemesi için Manukyan’ın üzerine bazı evleri geçirdi. 1985 yılında ile Manukyan’ın sahibi olduğu ev sayısı 11 oldu. Daha sonrasında Sümbül Yaşar Akarsu’nun vefatının ardından geri kalan evler de Matild Manukyan’a devir oldu.

AKARSU’YUN BİR ÇOCUĞU VAR!

Göç sırasında Armenak Chah Muradyan, kardeşi Sümbül Yaşar Akarsu ile beraber İstanbul’a gelerek bir süre burada kaldılar. Akarsu’nun, Muş’ta yaptığı evliliğinden dünyaya gelen kızı Müslümanlığı tercih etti. Daha sonra evlendi ve Muş’tan göç etti. Soyadı kanununda sonra göç edildiği için Ermeni kayıtlarında Susan’ın kızı görünse de, Türkiye kayıtlarında bulunmamasından dolayı mal varlığı tek akrabası olarak yeğeni olan Matild Manukyan’a kaldı. Manukyan’ın vefatının ardından Fransa’dan gelen kayıtlarda Sümbül Yaşar Akarsu’nun kızının Muş’ta ikamet ettiği ve adının da Gülnaz Bağçivan olduğu ortaya çıktı.

MANUKYAN’IN MEZARI AÇILABİLİR

Bu nedenle de Manukyan’ın mirasının aslında Gülnaz Bağçivan ve varislerinin üzerine kaldığı iddia ediliyor. Dava avukatı Oktay Köse, “Gülnaz Bağçivan’ın varisleri, Manukyan servetinin tek varisleridir. Manukyan’ın ölümünden sonra oğlu olduğunu iddia eden Kerope Çilingir, Fransız hükümetinin bilgi ve belgelerine göre Manukyan’ın çocuğu değildir” diyor ve ekliyor: “Gerekirse DNA testi için Matild Manukyan’ın mezarını açtıracağız…”

“MAL VARLIĞINI ARAŞTIRIYORUZ”

Gülnaz Bağçivan’ın 16 varisi sadece Manukyan’ın halası Sümbül Yaşar Akarsu değil, aynı zamanda Manukyan’ın da tüm mirasının hak sahipleri olduğunu söyleyen Av. Köse, “Bununla ilgili davamızı açtık. Bir yandan da Manukyan’ın mal varlığını araştırıyoruz” dedi. Av. Oktay Köse, Manukyan’ın miras sahipleriyle en son 27 Ağustos Pazartesi günü görüştü. Manukyan’ın mirasçılarının 14 tanesi Muş’ta, bir tanesi İzmir’de ve biri de Kocaeli’de bulunuyor.

Matild Manukyan’ın varisi olduklarını iddia eden davacıların avukatlığını yapan İzmitli Oktay Köse, konu hakkındaki gelişmeleri haber müdürümüz Bülent Ekinci’ye aktardı.

DERİNCELİ VARİS GÜNEŞ YILDIRIM

Manukyan’ın 16 mirasçısından biri olan ve Derince’de ikamet eden Güneş Yıldırım, İbnisina Mahallesi’nde yaşıyor. Ev hanımı olan Yıldırım 15 kuzeniyle birlikte, Manukyan’ın servetinde hak sahibi olan mirasçılarından biri. Evli ve 2 çocuk annesi olan Güneş hanımın eşi engelli ve çalışmıyor. Mirasçılar, İstanbul 13. Sulh Mahkemesi’nde açılan dava kazanıldığı takdirde, Manukyan’ın mirasından pay alacak. İlk dava 13 Aralık Perşembe günü görülecek. Bülent EKİNCİ

Kerope Çilingir’in Manukyan’ın mirasçısı olmadığı belirtiliyor.

Matild Manukyan, 17 yıl önce ölmüştü.

17 yıl önce ölen Manukyan’ın Körfez ilçede bulunan bu binası da dev miras arasında yer alıyor.

MANUKYAN’IN MİRASÇILAR

Güneş YILDIRIM (Kocaeli)

Emine Bayramoğlu (İzmir)

Hazar BAĞÇİVAN (Muş)

Şeval BİNGÖL (Muş)

Doğan BAĞÇİVAN (Muş)

Hüseyin BAĞÇİVAN (Muş)

Zerrin BELBAŞ (Muş)

Ceylan ŞENGÜL (Muş)

Hatice BAŞARAN (Muş)

Fener BAŞARAN (Muş)

Erhan BAĞÇİVAN (Muş)

Fahrettin BAĞÇİVAN (Muş)

Abdulbari BAĞÇİVAN (Muş)

Abdulbaki BAĞÇİVAN (Muş)

Fikret BAĞÇİVAN (Muş)

Hakan BAĞÇİVAN (Muş)

MANUKYAN’IN TESPİT EDİLEN MAL VARLIKLARI

486 adet taşınmaz (İstanbul’un muhtelif ilçelerinde)

Kocaeli (Körfez-Gölcük-Darıca) ve Yalova’da 200’ün üzerinde taşınmaz

220 adet ticari taksi ve ruhsatı

Ruhsatlı genelevleri

Hisse senetleri

Fon hesapları

Yurtiçi ve yurtdışı banka mevduatları

Çok sayıda otomobil