1 haftada büyük tiyatro sahne aldı

Sergilenen oyunda büyük olmanın zorluklarını izleyenlere hem güldürerek, hem de düşündürerek anlattı. Amatör ruhla hazırlanan profesyonelce sunulan oyun izleyicilerden tam not aldı. Oyun sırasında forum tiyatrosu tekniklerinden yararlanılarak izleyici çocuklarında aktif olarak katılımı sağlandı. Oyuncu kadrosunda Nalan Altıntaş, Güray Yılmaz, Harika Dere, Ercan Işık, Burak Güren Fatih Ersöz, Ezgiler Gül, Ayşe Öztürk, Elif Zeyrek Karagöz bulunuyor. Çok beğenilen amatör tiyatro grubunun bu oyunu son kez 13 Kasım Salı günü SDKM’de sahnelendikten sonra İstanbul Kadıköy, Maltepe, Beşiktaş’ta ilgili okullar tarafından oynatılmaya başlanacak.