Başiskele Anadolu Lisesi’nde yapılan ve Sunumunu Polis Memurları Cenk Ali Şengün ve Büşra Şimşek'in yaptığı Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri isimli etkinliğe Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay, ilçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kd. Başçavuş Gürbüz Göksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya okul müdürü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Projede; geleceğin teminatı olan çocuk ve gençlere yönelik günlük hayatlarında suç ve şiddetin bir mağduru olmamaları için kişisel, çevresel ve sanal ortam faktörlü gelişebilen olumsuz olaylara karşı bilmeleri ve almaları gereken tedbirlerin neler olduğuna dair bilgiler öğretilerek farkındalık oluşturuluyor. Ayrıca toplumumuzun kanayan yarası olan Silah Atma konusunda da öğrencilerde farkındalık oluşturularak çevrelerinde gelişen bu tip olaylarda neler yapmaları gerektiği verilen örneklerle geniş bir şekilde anlatıldı. 2018.2019 Eğitim-Öğretim süresince devam edecek olan programda şu ana kadar 6 okulda yaklaşık 1400 öğrenci,50 öğretmene hitap edildi, yapılan planlama doğrultusunda her gün farklı bir okulda sunuma devam ediliyor. Şu ana kadar geri dönüşlerin özellikle öğrenciler tarafından üst düzeyde olması sevindirdi.
Bugün 15:47 TSİ- Eğitim ( Güncelleme : Bugün 15:48 TSİ )
Emniyetten okullarda kişisel güvenlik semineri
Basiskele İlçe Emniyet Müdürlüğünce, İlçe Emniyet Müdürü Mücahit Kesgin öncülüğünde, Komiser Yardımcısı Türker Kafkaslı, Polis Memurları Cenk Ali Şengün ve Büşra Şimşek'in hazırladığı Kişisel Güvenlik ve Suçtan Korunma Yöntemleri isimli program Basiskele ilçe genelindeki Ortaokul ve Lise düzeyindeki okullarda başladı.
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Bugün 15:47 TSİ - Eğitim
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz