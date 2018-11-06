İYİ Parti’de seçim takvimi yarın başlıyor

İYİ Parti’de Mart 2019’da yapılacak yerel seçim süreci yarın Ankara’da gerçekleşecek il başkanları toplantısıyla birlikte başlıyor. Buna göre İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız’da yarın Ankara’da İYİ Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun başkanlığında gerçekleşecek toplantıya katılacak ve yerel seçimlerde adayların belirlenmesi ve seçim çalışmaları programı belirlenecek. Konuyla ilgili olarak İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, “Yarın ki toplantıyla birlikte seçim takvimi belirlenecek” dedi.

ADAYLAR İL BAŞKANLIĞININ ONAYIYLA BELİRLENECEK

İYİ Parti Kocaeli’de adayların nasıl belirleneceği soru üzerine ise Yıldız, “Genel merkezimiz bize güveniyor. Meral Hanım adayların belirlenmesine konusuna çok müdahil olmayacak. Çok büyük bir ikilemde kalınmaması durumda Kocaeli’de belediye başkan adayları bizlerin onayıyla belirlenecektir. Tabi ki adayların belirlenmesi hakkında görüşmelerimiz olacak. Dediğim gibi genel merkezimiz bize güveniyor” şeklinde konuştu.