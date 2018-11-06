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Aydın Ünlü, toplantısında "Andımızı" okudu

Ünlü, toplantısında Andımızı okudu“Birilerini rahatsız etmeye devam edeceğiz”MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık basın toplantısında Andımızı okumaya devam edeceklerini belirterek “Birileri rahatsız oluyorsa rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman Türk milliyetçiliğimizden bedeli ne olursa olsun ayrılmayacağımızın da sözünü veriyoruz” dedi.

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MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, haftalık düzenlediği olağan basın toplantısında yerel seçim çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, aday adayı olmak isteyen parti yöneticilerinin istifa sürecinin 15 Kasım’da, bürokrasiden aday adayı olmak isteyenlerin istifa sürecinin de 1 Aralık tarihinde son bulacağını yeniden hatırlattı. Ayrıca Ünlü, ülke gündeminde yer alan Andımızı okumaya devam edeceklerini belirtirken “Çocukken okuduğumuz Andımızı her zaman okumaya, çocuklarımıza okutmaya devam edeceğiz. Birileri rahatsız oluyorsa rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman Türk milliyetçiliğimizden bedeli ne olursa olsun ayrılmayacağımızın da sözünü veriyoruz” dedi.

Haftalık programı açıkladı

Aydın Ünlü, “MHP Kocaeli Teşkilatları yerel seçimler öncesi ekim itibariyle seçim sattı mahalline inmiş bir partidir. Aralık ayının ortalarına doğru aday profilleri de belirlenince en aktif parti olarak sahada olmaya devam edeceğiz. Bu haftaki programımızda 7 Kasım’da Körfez’de muhtarlarımızla kahvaltı, yine 7 Kasım’da Karamürsel ilçemizde bürokrasi ziyareti, 8 Kasım’da İzmit’te kooperatif ziyaretleri yapılacaktır. 9 Kasım Körfez İlçe Teşkilatımızda 40x40 saha programımız olacak. MHP’de görev yapmış sandık görevlilerimize plaket ve teşekkür belgeleri verilecektir. İlçelerimizdeki aday belirleme, meclis üyesi aday çalışmalarımız devam etmektedir. Bu akşam, İl Başkanlık divanı olarak ilçe teşkilatlarımızın yönetim kurulu toplantılarına ziyaret programımız vardır. Hem mahalle başkanlarımızın sandık görevlilerimizin güncel durumu ve aday adayları ile ilgili çalışmalarımız değerlendirilecektir” dedi.

Andımız’ı okudu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin haftalık grup toplantısında gündemine aldığı konulara da değinen İl Başkanı Ünlü, “Bugün sayın liderimizin grup toplantısında yaptığı konuşmasında son günlerde Türkiye’de Türklük ile ilgili yorumlara bakıldığında biz de Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türküz, Türk milliyetçisiyiz diyoruz. Çocukken okuduğumuz Andımızı her zaman okumaya, çocuklarımıza okutmaya devam edeceğiz. Birileri rahatsız oluyorsa rahatsız etmeye devam edeceğiz. Ama hiçbir zaman Türk milliyetçiliğimizden bedeli ne olursa olsun ayrılmayacağımızın da sözünü veriyoruz” diyerek Andımızı okudu.

Yöneticiler için son gün 15 Kasım

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MHP’de yönetici olanların aday adaylık başvurularının son günü 15 Kasım’dır. Bürokrasiden MHP’den aday adayı olmak isteyenler 1 Aralık saat 17.00’ye kadar başvurularını yapacaktır. Onun ardından da değerlendirmelerimiz yapılacaktır” dedi. İl Başkanı Aydın Ünlü, Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Gebze Şube Başkanlığına Ozan Özocak’ın atanmasının ardından Kocaeli Şube Başkanlığına da Cemil Yılmaz’ın atandığını açıkladı. Ozan Özocak; Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova Şubelerinin başkanlığını, Cemil Yılmaz da Kocaeli Şubesi adı altında İzmit, Derince, Karamürsel, Başiskele, Gölcük, Kandıra, Körfez ve Kartepe şubelerinden sorumlu olacak. Nuri AKÇAHARMAN

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