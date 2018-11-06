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Kalbine yenik düşen futbolcular

Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköysporlu Mawoyeka gibi birçok futbolcu, geçmiş yıllarda aynı nedenle hayata veda etti.

Kalbine yenik düşen futbolcular mask
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Denizli'de oynanan Süper Amatör Lig maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Sarayköysporlu Ekundayo Ebenezer Mawoyeka, yeşil sahalarda vefat eden diğer isimleri akla getirdi. Yüksek performans gerektiren sporlar arasında yer alan futbolda son yıllarda birçok oyuncu, kalbine yenik düşerek genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Ulusal ve uluslararası arenada alınan sağlık önlemlerine rağmen önüne geçilemeyen bu durum nedeniyle son yıllarda vefat eden futbolculardan öne çıkanlar şöyle:

Son maçlarına çıktılar

Kamerun ile Kolombiya arasında 26 Haziran 2003 tarihinde oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığılan Marc Vivien Foe, futbol dünyasını yasa boğdu. Bilincini yitirdiği anlaşılan Kamerunlu Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebi olarak, kalbinin sıkışmasının ardından ciğerlere hava gitmemesi gösterildi.

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004'te Benfica forması altında çıktığı Guimaraes maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Antonio Puerta, 2006-2007 sezonunda çıktığı ilk maçında 5. dakikada kendi kalesinin önünde yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şuuru yerine gelen Puerta, soyunma odasına gittikten sonra bir kez daha yere yığıldı ve hastaneye kaldırılmasından üç gün sonra öldü. 22 yaşındaki sporcunun ölümünün ırsi bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi.

Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, 18 Kasım 2013'te lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etti.

Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya 1. Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığıldı ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Ekeng'in yanı sıra 24 yaşındaki Rumen futbolcu Catalin Hildan da Dinamo Bükreş forması altında kalp krizi geçirdi. 2000 yılında takımının Oltanita ile oynadığı hazırlık maçının 74. dakikasında yere yığılarak yaşamını Hildan'ın anısına Dinamo Bükreş'in kuzey tribününe adı verildi.

Tiote ve Astori futbolseverleri üzdü

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 55 kez giyen Cheick Tiote, Çin 2. Ligi takımlarından Pekin Enterprise'in antrenmanında geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti. 30 yaşındaki Tiote, kariyerinde Anderlecht, Twente ve Newcastle United gibi önemli takımlarda da oynamıştı.

Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori de hayatını kaybederek taraftarlarını yasa boğdu. İtalyan futbolcu, Fiorentina ile Udinese arasındaki lig maç öncesi 4 Mart 2018'de kalbinden yaşadığı sorunun ardından ani bir şekilde yaşamını yitirdi.

Türkiye'de de birçok futbolcu vefat etti

Galatasaraylı Dursun Özbek de aynı nedenle hayata veda ettiğinde, henüz 17 yaşındaydı. Özbek, 1986 yılında Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

Elazığsporlu futbolcu Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.

Türk futbolunu derinden sarsan bir başka ölüm haberi ise 5 Eylül 2012'de Eskişehirspor'dan geldi. Henüz 26 yaşında olan Ediz Bahtiyaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Genç yaşında yaşamını yitiren bir başka Türk sporcu da Gökhan Kaya idi. Manisaspor 18 yaş altı takımında forma giyen Kaya, 2013'te geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Erkiletspor'un 23 yaşındaki kaptanı Efekan Türkyılmaz ise 2013 yılında halı sahada öldü. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde de okuyan genç futbolcu, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

Bugün 16:10 TSİ AA Ankara- Spor

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