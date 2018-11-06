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Burak Yılmaz'a para cezası

Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'a 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

Burak Yılmaz'a para cezası mask
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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Bugün 16:11 TSİ AA Trabzon- Spor

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