Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor maçında oyundan alınırken taraftarlara ve teknik heyete yaptığı davranış nedeniyle Burak Yılmaz'a yönetim olarak 500 bin lira para cezası verdiklerini söyledi. Ağaoğlu, "Burak'a şu anda 500 bin lira para cezası verildi. Bunun haricinde yönetimin uyguladığı herhangi bir ceza yok. Burak, bizim sözleşmeli futbolcumuzdur." ifadelerini kullandı.
Bugün 16:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:12 TSİ )
Burak Yılmaz'a para cezası
Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz'a 500 bin lira para cezası verildiği bildirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz