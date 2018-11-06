Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:15 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:19 TSİ )

Hicran Bozkurt, İzmit Belediyesi için aday adayı oluyor

ABM Mühendislik firması sahibi ve AK Parti İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Bozkurt, AK Parti İzmit Belediye başkan aday adayı olacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

ABM Mühendislik firması sahibi ve AK Parti İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Bozkurt, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde AK Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı olacak. Bozkurt, aday adaylık başvurusunu, başvurunun son günü ve aynı zamanda evlilik yıldönümü olan 12 Kasım’da yapacak.

16 YILDIR TEŞKİLATTA

İzmit Belediye başkan aday adayı olacak Hicran Bozkurt, 2001 yılında AK Parti’nin kuruluşu ile İl Kadın Kolları Başkanı olan Hülya Nergis’in yönetiminde İl Kadın Kolları Sekreteri olarak aktif siyasete başladı. Sonraki yıllarda Ekonomi İşleri Başkanlığı, AR-GE Başkanlığı, Seçim İşleri ve Teşkilat İşleri Başkanlığında görev alan Bozkurt, 16 yıldır teşkilatın içerisinde.

Bugün 16:15 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Zeki Aygün: Görev istenmez verilir mask
Zeki Aygün: Görev istenmez verilir
Caner Göçmez, Cumartesi açıklıyor mask
Caner Göçmez, Cumartesi açıklıyor
Ergün Berdan, Kartepe’yi istiyor mask
Ergün Berdan, Kartepe’yi istiyor
İYİ Parti’de seçim takvimi yarın başlıyor mask
İYİ Parti’de seçim takvimi yarın başlıyor
Şemsettin Ceyhan’ın adı İzmit için geçiyor mask
Şemsettin Ceyhan’ın adı İzmit için geçiyor
Toker’den Nazif Korkmaz ile ilgili ŞOK İDDİA! mask
Toker’den Nazif Korkmaz ile ilgili ŞOK İDDİA!
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni! mask
İşte Kocaeli'nin vergi rekortmeni!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
28 yaşındaki genç, kendini vurdu! mask
28 yaşındaki genç, kendini vurdu!
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar mask
Seçim öncesi ilk anketten çok çarpıcı sonuçlar
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi! mask
Feci kazada yaralı sayısı 20'ye yükseldi!

GALERİ

Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı mask
Özel Beşduyu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi açıldı
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti mask
Muhtarlardan geleneksel balık ziyafeti
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL