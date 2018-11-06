Hicran Bozkurt, İzmit Belediyesi için aday adayı oluyor

ABM Mühendislik firması sahibi ve AK Parti İl Kadın Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Hicran Bozkurt, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimde AK Parti İzmit Belediye Başkan aday adayı olacak. Bozkurt, aday adaylık başvurusunu, başvurunun son günü ve aynı zamanda evlilik yıldönümü olan 12 Kasım’da yapacak.
16 YILDIR TEŞKİLATTA
İzmit Belediye başkan aday adayı olacak Hicran Bozkurt, 2001 yılında AK Parti’nin kuruluşu ile İl Kadın Kolları Başkanı olan Hülya Nergis’in yönetiminde İl Kadın Kolları Sekreteri olarak aktif siyasete başladı. Sonraki yıllarda Ekonomi İşleri Başkanlığı, AR-GE Başkanlığı, Seçim İşleri ve Teşkilat İşleri Başkanlığında görev alan Bozkurt, 16 yıldır teşkilatın içerisinde.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz