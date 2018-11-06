Kandıra ilçesi Ilıca Caddesi'nde çöp konteynerinin yanına bırakılan çöp poşeti yırtılıp, içerisindeki kanlar bezler çevreye saçıldı. Kanlı bezler ve kadın saçlarını gören çevre sakinleri, polisi haber verdi. Gelen ekipler, olay yerinde incelemede bulundu. Önce, atıkların tıbbi atık olduğu değerlendirildi. Ancak polisin yaptığı araştırmada, kanlı bezleri hacamat yapan, ismi açıklanmayan bir kişinin çöpe attığı belirlenerek, soruşturma başlatıldı.
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Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Kandıra'da, çöp konteynerine atılan kanlı bezler endişeye neden oldu. Yapılan araştırmada, bezleri, hacamat yapan bir kişinin çöpe attığı belirlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz