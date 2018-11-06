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Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu

Kandıra'da, çöp konteynerine atılan kanlı bezler endişeye neden oldu. Yapılan araştırmada, bezleri, hacamat yapan bir kişinin çöpe attığı belirlendi.

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Kandıra ilçesi Ilıca Caddesi'nde çöp konteynerinin yanına bırakılan çöp poşeti yırtılıp, içerisindeki kanlar bezler çevreye saçıldı. Kanlı bezler ve kadın saçlarını gören çevre sakinleri, polisi haber verdi. Gelen ekipler, olay yerinde incelemede bulundu. Önce, atıkların tıbbi atık olduğu değerlendirildi. Ancak polisin yaptığı araştırmada, kanlı bezleri hacamat yapan, ismi açıklanmayan bir kişinin çöpe attığı belirlenerek, soruşturma başlatıldı.

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