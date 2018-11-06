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AKP'de ilk başvuru Feyzi Utaş'tan

Uzun zamandır AKP kulislerinde ismi Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için geçen İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.Böylece Feyzi Utaş, AKP’deki ilk resmi başvuruyu yapan isim oldu. 

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Uzun zamandır AKP kulislerinde ismi Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için geçen İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.Böylece Feyzi Utaş, AKP’deki ilk resmi başvuruyu yapan isim oldu.

İLK RESMİ BAŞVURU

Feyzi Utaş aday adaylık başvuru formunu Karamürsel İlçe Başkanı Recep Şenol’a teslim etti. Ailesinin yanı sıra bir çok partilinin ve vatandaşın da eşlik ettiği Utaş, aday adaylık başvurusunun ardından kısa bir açıklama yaptı.
Utaş, “Partim bana görev verir ve aday gösterirse, Ak Parti teşkilatı ve 2001 den bugüne teşkilatın her kademesinde görev yapmış arkadaşlarımızı ve teşkilat mensuplarını da seçim kampanyamıza davet ve dahil ederek ilk günkü aşkla ve heyecanla seçim kampanyası yürüteceğiz” dedi.

KARAMÜRSEL’İ BİRLİKTE YÖNETECEĞİZ

Sözlerini devam ettiren Feyzi Utaş, “Allah nasip eder, milletimiz de takdir ederse herkesi kucaklayan ve kimseyi ötekileştirmeyen bir belediyecilik yapacağız, Karamürsel’i birlikte yöneteceğiz” dedi. Selin BECER
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