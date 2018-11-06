Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, takibe aldığı TIR'ı TEM Otoyolu İzmit Gültepe dinlenme tesisleri mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 77 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara elegeçirildi. Gözaltına alınan sürücü L.E sevk edildiği adli merciiler tarafından kaçak sigara ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN
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Durdurulan TIR'da 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak aramaa yapılan TIR'ın dorsesinden 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz