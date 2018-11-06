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Durdurulan TIR'da 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurularak aramaa yapılan TIR'ın dorsesinden 77 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu yüklü miktarda kaçak sigara sevkiyatı yapılacağına dair bilgilere ulaşıldı. Alınan bilgiler doğrultusunda harekete geçen KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, takibe aldığı TIR'ı TEM Otoyolu İzmit Gültepe dinlenme  tesisleri mevkisinde durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 77 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara elegeçirildi. Gözaltına alınan sürücü L.E sevk edildiği adli merciiler tarafından kaçak sigara ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nuri AKÇAHARMAN

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