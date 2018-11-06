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Orhan Pala, aday adayı olacak

AKP eski il yönetim kurulu üyesi Orhan Pala, hafta sonu AKP Darıca Belediye Başkan aday adaylığına başvuracak.

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31 Mart 2019 yerel seçimleri yaklaşırken adaylar ortaya çıkıyor. Önceleri Darıca Kurucu İlçe Başkanı görevini yürüten, aynı zamanda eski il yönetim kurulu üyesi Orhan Pala, AKP il binasına gelerek Darıca Belediyesi aday adaylığı ile ilgili bilgi aldı. Darıca İlçe Teşkilatı’na haftasonu başvuru yapacak olan Pala, “Herkes için hayırlısı olsun” temennisinde bulundu. Selin BECER

ORHAN PALA KİMDİR?

1960 Darıca doğumlu Orhan Pala, lise mezunudur. 1983 yılında Kardeşler Makine Sanayi isimli işletmeyi kurmuş 30 yıldır Darıca Sanayi Sitesi’nde devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babası Pala, 2003-2008 yılları arasında 5 yıl süreyle AK Parti belde başkanlığı görevini yürütmüştür. 2008 yılında Darıca’nın ilçe statüsüne yükseltilmesiyle Pala Darıca kurucu ilçe başkanı olarak  atanmıştır. 3 Kasım 2002 Genel Seçimlerinde,28 Mart 2004 yerel seçimlerinde,22 Temmuz 2007 Genel seçimlerinde,21 Ekim 2007 Halk oylamasında,29 Mart Yerel seçimlerinde ve son olarak 12 Haziran 2011 Genel seçimlerinde aktif olarak seçim çalışmalarına katıldı.

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