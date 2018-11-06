AKP'de ikinci başvuru Gölcük'ten

Bugün ilk resmi başvuru Karamürsel ilçesinden gelmişti.İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, AKP Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı başvuru formunu bugün saat 14:00'te ilçe başkanı Recep Demirel'e teslim etmişti.
İKİNCİ BAŞVURU GÖLCÜK'TEN
AKP’de Kocaeli'de ikinci, Gölcük'te de ilk başvuru Ekrem Altuğ'dan geldi. Ekrem Altuğ, bugün saat 16:00'da Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı başvuru formunu AKP Gölcük İlçe Başkanvekili Mustafa Alkan ve Seçim İşleri Başkanı İbrahim Ulufer'e teslim etti. Selin BECER
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz