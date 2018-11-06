AKP'de ikinci başvuru Gölcük'ten

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Bugün ilk resmi başvuru Karamürsel ilçesinden gelmişti.İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube Başkanı Feyzi Utaş, AKP Karamürsel Belediye Başkan aday adaylığı başvuru formunu bugün saat 14:00'te ilçe başkanı Recep Demirel'e teslim etmişti.

İKİNCİ BAŞVURU GÖLCÜK'TEN

AKP’de Kocaeli'de ikinci, Gölcük'te de ilk başvuru Ekrem Altuğ'dan geldi. Ekrem Altuğ, bugün saat 16:00'da Gölcük Belediye Başkan aday adaylığı başvuru formunu AKP Gölcük İlçe Başkanvekili Mustafa Alkan ve Seçim İşleri Başkanı İbrahim Ulufer'e teslim etti. Selin BECER