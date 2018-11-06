İzmit Belediyesi’nin bütçesi belli oldu

İzmit Belediyesi, Kasım ayı meclisini belediye meclis salonunda gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Avrupa Parlementosu’na katıldığı için İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut’un başkanlığıyla gerçekleşen mecliste 10 gündem maddesi görüşülüp, karara bağlandı. Görüşülen maddelerin içerisinde en önemli madde 2019 mali yılı bütçesi oldu. Mecliste ayrıca mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların satışının yapılması hususunda encümene yetki verilmesi maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

6 YENİ PARKA İSİM VERİLECEK

Gündoğdu Mahallesi Molla Recep Sokak ile Bucak Sokak arasındaki, Yeşilova Mahallesi; Halide Edip Adıvar Caddesi, Aktaş Sokak’taki Alikahya Fatih Mahallesi; Sultan Murat Caddesi, Myra Sitesi arkasındaki, Serdar Mahallesi; Burak Sokak’taki Yeşilova Mahallesi, Fikir Sokak 106 ada, 8 parselde ve Kuruçeşme Fatih mahallesi 31. Sokak Cebir Koleji yanında yapımı devam eden parklara isim verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

SON 1 AY MOTİVASYONUMUZ DÜŞÜK

Mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazların satışının yapılması hususunda encümene yetki verilmesi maddesi ile ilgili CHP Plan Bütçe üyesi İbrahim Güçlü söz aldı. Güçlü, “Seçimlere son 1- 1buçuk ay kaldı. Yönetimlerin artık titizliği önceki aylar gibi olmaz. Son 1 ay motivasyonumuz düşüktür. Bu karar oy çokluğu ile geçer ama içsellik kazanması, satışlardan gelecek paranın belediyenin kasasına girmesi 1 aydır. Geriye 3 ay kalır. Satışları 3 aylık kabul edilmelidir” dedi.

TİCARET OLARAK UYGUN DÖNEM DEĞİL

Ticaretin temel kuralı arz ve taleptir diyen CHP’li Güçlü, “Bunu piyasaya arz ediyoruz ama talep ne? Ülkemizde bir nakit sıkıntısı var. Para sahipleri pozisyonlarını nakitle tutuyorlar. Böyle dönemde piyasaya sürülen değerler, en alt değerlerle değerlendirilir. Ticaret olarak çok uygun bir dönemde değiliz” açıklamalarında bulundu.

KAYNAK YARATMA DERDİMİZ YOK

Kamunun bu tür yerleri gerektiğinde satılabilir tartışmamız olsa da bu arsalarımızı paraya döndüreceksen bunu hangi maksatla döndüreceğimiz önemli diyen Güçlü, “Bu parayı nerede kullanacağız? Hemşerilerin sürekli hizmet göreceği bir proje olacaksa oturup konuşulabilirdi. Sosyal bir proje ile değerlendirilecekse bunun hakkında da konuşabiliriz. Ancak nakit sıkıntısına düştüğümüz zaman kaynak yaratma derdimiz olmuyor hemen satıyoruz” dedi.

MALİ DURUMUMUZ HER ZAMAN İYİ

Güçlü’nün ardından söz alan İbrahim Elgin, “Mali durumumuz her zaman iyidir. Sıkıntılı olduğu için sattığımızı düşünmeyin. Burada bir arsa satışı konusu geldi. Arsalarımızın 20-25 tanesi zaten vatandaşlar tarafından kullanılıyor. Hiçbir zaman belediyemizin yüzünü here eğecek harekette bulunmadık ve bundan sonra da bulunmayacağız. Halkımızın, yetimlerimizin hakkını hukukunu da kimseye yedirmeyeceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından ilgili madde oy çokluğu ile kabul edildi.

BÜTÇE 300 MİLYON TL OLARAK BELİRLENDİ

Kısa bir aradan sonra ikinci oturumunu gerçekleştiren mecliste bu sefer 2019 Mali Yılı Bütçesi konuşuldu. 2019 Gider ve gelir bütçesi 300 milyon TL olarak belirlendi. Oy çokluğuyla komisyonda kabul edilen bütçe hakkında CHP’li Meclis Üyesi Birol Sağlam şerh koydu. Bütçeyle alakalı raporun okunmasının ardından kürsü AKP Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü çıktı. Ünlü, “Bütçenin çoğunun satılan gayrimenkullerle yapıldığını söylediler. 5 yıl içerisinde taşınmaz satışından elde edilen gelir bütçenin yüzde 6’sını oluşturuyor” dedi.

BÜTÇEYİ DENLEŞTİRECEĞİZ

Bütçenin denkleştirilemeyeceğini belirtmişsiniz diyen Ünlü,“117 milyonluk kısmı zaten bitmiş durumda. Kamu kurumlarından 50 milyonluk tahsilatlar yapılacak. Bu tablo gösteriyor ki bütçeyi denkleştireceğiz. Yatırımla alakalı müdürlüklere az bütçe ayırdığımızı dile getiriyorsunuz. Bunu söylerken bütçeyi biraz daha incelemenizi tavsiye ederiz. Bütçenin kentimize hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

KİMSENİN BURADA EMLAKÇILIK YAPTIĞI YOK

Ünlü’nün ardından konu ile ilgili söz alan CHP’li meclis üyesi Birol Sağlam ise, “Gelir tahsilatlarının gerçekleşmesinde birinci derecede sorumluluk belediye başkanına aittir. 2018 Gelir gerçekleşmelerine baktığımızda gerçekleşmelerin düşük olduğunu ve belediyenin mali açıdan iyi yönetilmediğini gözlemliyoruz. Sermaye gelirlerinde 2018 yılı içinde 40 milyonluk gelir öngörülmüş Ekim 2018 itibariyle de 22.367.850,56 TL civarında taşınmaz satışları ile ancak gerçekleşme mümkün olmuştur. Sermaye gelirlerindeki açığı kapatmak için mülkiyeti belediyeye ait olan taşınmazları satmak bütçe disiplini açısından doğru bir yaklaşım değildir. Kimsenin burada emlakçılık yaptığı yok” dedi.

EKONOMİK KRİZ GÖZ ARDI EDİLİYOR

2019 mali yılı teklif bütçesi tamamen seçime odaklı hayali bir bütçedir diyen Sağlam, “Ülkede ekonomik dalgalanmalar ile birlikte yaşanan kriz göz ardı edilerek gerçeği yansıtmayan bütçe hedeflenmiştir. Ekim ayı itibariyle gelir ve gider bütçe gerçekleşmelerinin düşük olduğu bu durumda bütçe artış oranını sağlıklı bulmuyoruz.Ekonomik kriz dolayısıyla daha temkinli ve tasarruf önlemleri ile proaktif yönetim anlayışıyla hareket edilmesi kanaatini taşımaktayız. Bu sebeplerden dolayı 2019 Mali Yılı Teklif Bütçesine ret oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz” diye konuştu.

İŞLER TIKIR TIKIR GİDİYOR

Sağlam’ın ardından söz alan AKP meclis üyesi İbrahim Elgin, “2009’dan sonra ortalama bütçe gerçekleşme oranımız yüzde 80-90 arasında. Yüzde 100 olan yerler de var. Şimdi bunları da konuşalım. Size göre ekonomik kriz bize göre ekonomik saldırı. Bazen çok afaki şeylerle uğraşıyoruz. Hep yüzde 10’luk kısma bakıyoruz. Dünya genelinde bütçe gerçekleştirme oranı yüzde 70’in üstünde olan belediyelerin hepsi başarılı demektir. 10 yıldır bizim ortalamamız yüzde 90-95’lerde. Performansımız da bütçemiz de harika. İşler ve hizmetler tıkır tıkır gidiyor” dedi.

KATMA DEĞER ARTTIRICI DEĞERLER KAÇINILMAZ

Son olarak meclis başkanlığını yürüten İbrahim Bulut, “Kamu kurumları ticaret yapmaz, hizmet üretir. Kamu kurumlarının her yıl harcadığı para artar. Kamu kurumlarının hizmet standartlarını arttırırken gelirini arttırmak çok zordur. Bu yüzden katma değer arttırıcı değerlerde bulunmak kaçınılmazdır. Proje üretmek zorundayız bunu eleştirmemek lazım. Proaktif yönetim tarzının bu sürece bir etkisi olmaz. Kriz olsa da olmasa da, seçim olsa da olmasa da arsa satışını çok büyütmeyin, zaten olacaktı” dedi.

TASARRUF ETMEYE GEREK YOK

Tasarruf etmeye gerek yok diyen Bulut, “Biz İzmit Belediyesi’ni büyütüyoruz. Kriz yok, borcumuz yok diyoruz. Bir dönem vardı borç çoktu, hizmet yoktu, belediye önünde yatan işçilerimiz vardı. İşte başarıyı burada görürüz. Bu durum eleştirilmek bir yana alkışlanacak bir durum” açıklamalarında bulundu. Bulut’un konuşmasının ardından 2019 mali yılı bütçesi oylandı ve madde oy çokluğu ile kabul edildi. Selin BECER