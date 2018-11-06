Köprünün vatandaşa maliyeti 1 Milyar 743 bin TL

Yap- İşlet- Devret projelerinde fatura yine vatandaşa kesildi. TBMM de sık sık yap-işlet- devret projelerini gündeme taşıyan CHP PM Üyesi Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, yap-işlet-devret projelerinin havada, karada vatandaşa bedel olarak ödetildiğini söyledi.

BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI

Akar, Havaalanlarında, köprülerde verilen garanti yolcu ve araç sayılarının 2017 yılında tutturulamadığını belirterek sadece Yavuz Sultan Selim Köprüsü’n de 2017 yılında devlet tarafından işletmeci firmaya ödenen tutarın 1 Milyar 743 Bin TL olmasının daha buz dağının görünen kısmı olduğunu söyledi.

BAKAN İTİRAF ETTİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsünde günlük tek taraflı geçiş garantisinin 135 bin olduğunun altını çizen Akar, “Konu ile ilgili zaman zaman yaptığımız açıklamalardan sonra Bakanlık soru önergelerimize ve CİMER başvurularına cevap vermiyordu. Şimdi Ulaştırma Bakanın bütçe görüşmelerinde da bunu itiraf ettiğini görüyoruz. 2017 yılındaki tablo 2018 yılı için de geçerli olacak, Bakan,Yavuz Sultan Köprüsündeki geçişlerin 2018 yılında günlük 80 bin seviyesinde olduğu belirtiliyor, kalan 55 bin aracın yine vatandaşa ödetilecek dedi” diye konuştu. Bunun 1 yılda 20 milyon araç olacağına dikkat çeken Akar, Avrasya Tüneli ve Osmangazi Köprüsündeki tablonun daha vahim olacağını söyledi.

TÜNELİN UCU KARANLIK

Avrasya Tünelinde 1 yılda garanti edilen araç sayısının 1 yılda 25 Milyon 600 bin olduğunu belirten Haydar Akar, 2017 yılında bu sayısının 10 milyon civarında kaldığını bunun da devlete dolayısıyla millete bedelinin 123 Milyon olduğunu söyledi. Akar, Osmangazi Köprüsünde ki tablonun çok daha vahim olacağını, sözleşme gereği geçiş ücretinin 141 TL olduğunu yapılan indirimle birlikte vatandaşın 71 TL öderken devletin hem geçen hem de geçmeyen araçlar için ödeme yapacağını, bunun da 2 Milyarın üzerinde bir ödemeye mal olacağını söyledi.

BEDELİ KATLANACAK

Yap-İşlet-Devret projelerindeki ücretlerin dolar kuru üzerinden belirlendiğine dikkat çeken Akar, “2018 yılında 2 Ocak'ta dolar kuru 3,53 iken şu an itibari ile dolar kuru 5,40 seviyelerinde yani sonuç olarak neredeyse yüzde 70 seviyesin de bir artış söz konusudur. Ücretlerin dolar kuru üzerinden belirlenmesi ve garanti rakamların hiçbir fizibilite çalışması yapılmadan verilmesinin bedeli 2019 yılında katlanarak devam edecek” şeklinde konuştu.