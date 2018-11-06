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Silindirin altında kalan Büyükşehir işçisi, hayatını kaybetti!

Başiskele Doğantepe Mahallesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol asfaltlama çalışması esnasında sıcak asfalt dokülen yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen belediye işçisi Mecit Kuş, asfaltı düzeltmek ve yerine oturtmak için manevra yapan silindirin altında kaldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi kurtarılmadı.

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Başiskele Doğantepe Mahallesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yol asfaltlama çalışması esnasında sıcak asfalt dokülen yolu karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen belediye işçisi Mecit Kuş, asfaltı düzeltmek ve yerine oturtmak için manevra yapan silindirin altında kaldı. Çevredekilerin bağrışmaları ile olayı fark eden iş makinesinin sürücüsü hemen aracı durdurdu. Olayda ağır yaralanan talihsiz işçi Kuş, olay yerine çağırılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Mecit Kuş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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