TFF 3. Lig 1. Grupta ligin 11. haftasında grubun güçlü takımlarından Tire 1922 ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Gebzespor'da yönetim bugün Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i makamında ziyaret etti. Gebzespor Kulüp Başkanı Abbas Sır ve yöneticiler, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'e, Gebzespor'a yıllardır yapmış olduğu maddi ve manevi desteğinden dolayı teşekkür etti. Sır, "Gebzespor'umuz hafta sonu deplasmanda Tire 1922 takımı karşısında üstün bir futbol oynadı ve karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği gol ile sahadan 2-2 berabere ayrılarak kötü gidişe dur dedik ve oynanan futbol ilerisi haftalar için de bizleri sevindirdi. İnşallah ligin 12 haftasında pazar günü kendi sahamızda karşılaşacağımız Nevşehir Belediyespor'u yenerek tekrar eski günlerimize döneceğiz." dedi. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ise, Gebzespor'un kentin takımı olduğunu, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Gebzespor'a maddi ve manevi her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirterek, "Gebzespor'umuzun yeri 3. Lig değildir. İnşallah en kısa zamanda önce 2. Lig ve ardından da 1. Lige çıkacaktır. Ben buna canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.
Bugün 09:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 09:12 TSİ )
Gebzespor'a destek!
TFF 3. Ligde mücadele eden Gebzespor'un yönetimi Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker'i ziyaret etti. Adnan Köşker, Gebzespor'un kentin takımı olduğunu, takıma maddi ve manevi desteğe devam edeceklerini söyledi.
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Bugün 09:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz