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İzmit Körfez'inde fuel oil sızıntı alarmı!

Darıca'da, bir gemiden sızdığı tahmin edilen sintine ve fuel oil, deniz yüzeyinde ve sahilde kirliliğe neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, denizde kirlilik oluştuğu ihbar üzerine ilçenin sahil kesimine gelen İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kirliliğin nedenini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, kirliliğin yayılmaması için denize bariyer çekti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Darıca Belediyesi temizlik ekipleri de bir gemiden sızdığı tahmin edilen ve sahile vuran sintine ve fuel oil ile bazı başka atıkları temizlemek için çalışma yürütüyor. Denizden numune alan ekipler, atığın hangi gemiden boşaltıldığını tespit etmek için inceleme yaptı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait çevre denetleme deniz uçakları da İzmit Körfezi'ndeki gemileri havadan denetleyerek, kirliliğe neden olan gemiyi tespit çalışması gerçekleştiriyor. Olay yerinde yetkililerden bilgi alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Darıca açıklarında ve sahilde ciddi bir kirlilik yaşandığını belirtti.

Karabacak, şunları kaydetti:

"Denize bırakılmış bir atık olarak görülmüyor. Mazotun bilerek döküldüğünü tahmin etmiyoruz. Mutlaka bir sızıntı olduğunu düşünüyoruz. Ciddi anlamda kıyıya vuran bir kirlilik var. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyemiz ve Darıca Belediyesi olarak kirliliğin nedeniyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir yandan da denizin temizlenmesi için çalışmalarımızı başlattık. Konunun takipçisi olacağız."

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