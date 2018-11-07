Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor. Benzine geçen hafta da 17 kuruş indirim gelmişti. Geçen hafta benzine gelen indirim ile İstanbul'da pompa fiyatı 6,82 liraya gerilmişti. Bu gece yarısından itibaren gelen indirim ile benzinin litre fiyatı 6,62 liradan satışa sunulacak. Ankara'da benzin fiyatı 6,88 liradan 6,68 liraya gerilerken İzmir' de ise 6,86 liradan 6,66 liraya düşecek.
Bugün 09:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 11:35 TSİ )
Benzine indirim geliyor!
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor.
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Bugün 09:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz