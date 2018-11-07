Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:31 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 11:35 TSİ )

Benzine indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor. Benzine geçen hafta da 17 kuruş indirim gelmişti. Geçen hafta benzine gelen indirim ile İstanbul'da pompa fiyatı 6,82 liraya gerilmişti. Bu gece yarısından itibaren gelen indirim ile benzinin litre fiyatı 6,62 liradan satışa sunulacak. Ankara'da benzin fiyatı 6,88 liradan 6,68 liraya gerilerken İzmir' de ise 6,86 liradan 6,66 liraya düşecek.

Bugün 09:31 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
23 yıllık şirket konkordato istedi! mask
23 yıllık şirket konkordato istedi!
Yeni yılı zamlarla karşılayacağız! mask
Yeni yılı zamlarla karşılayacağız!
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayaklarına başlandı mask
Gölcük Yüzbaşılar kavşağının köprü ayaklarına başlandı
TARKİM’e ait uçaklar satılacak mask
TARKİM’e ait uçaklar satılacak
Et ithalatı bitecek mask
Et ithalatı bitecek
Kordsa, 3. Çeyreği büyüme ile kapattı mask
Kordsa, 3. Çeyreği büyüme ile kapattı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor mask
Kartepe’de iki mahalle birleşiyor
1 milyar dolarlık dava! mask
1 milyar dolarlık dava!
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı! mask
Büyük ikramiye İzmit’e çıktı!
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0) mask
Kocaelispor canını zor kurtardı (0-0)
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu mask
Çöpe atılan kanlı bezler endişeye neden oldu
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI! mask
Koray Şener'e hakaret eden şahıs YAKALANDI!

GALERİ

Moody Retro’da maskeli parti mask
Moody Retro’da maskeli parti
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma mask
Fenerbahçe taraftarı Koray'ın okulunda duygusal anma
Liseyi tavuklarıyla okuyor mask
Liseyi tavuklarıyla okuyor
Gölcük’te dört açılış birden! mask
Gölcük’te dört açılış birden!
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar! mask
25 saniyede 30 bin liralık telefon çaldılar!
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi mask
Kanepede uyuyan genç çatıdan giren aracı görünce şoka girdi
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL