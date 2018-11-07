Benzine indirim geliyor!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 20 kuruş indirim geliyor. Benzine geçen hafta da 17 kuruş indirim gelmişti. Geçen hafta benzine gelen indirim ile İstanbul'da pompa fiyatı 6,82 liraya gerilmişti. Bu gece yarısından itibaren gelen indirim ile benzinin litre fiyatı 6,62 liradan satışa sunulacak. Ankara'da benzin fiyatı 6,88 liradan 6,68 liraya gerilerken İzmir' de ise 6,86 liradan 6,66 liraya düşecek.