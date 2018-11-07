46 yıllık ajans kapandı!

Birçok ünlü gazetecinin yetiştiği gazeteciler arasında Uğur Mumcu ve Abbas Güçlü gibi önemli isimlerde yer alıyor. 1972 yılında kurulan ve yayın hayatına aralıksız sürdüren Anka Haber Ajansı bugün son haberini servis etti. Gazeteci ve politikacı Altan Öymen'in kurduğu ajans medya sektörüne veda ederken arkasında hiç unutulmayacak gazeteciler bıraktı. Bunlar arasında Uğur Mumcu ve Abbas Güçlü gibi isimler de var.