Birçok ünlü gazetecinin yetiştiği gazeteciler arasında Uğur Mumcu ve Abbas Güçlü gibi önemli isimlerde yer alıyor. 1972 yılında kurulan ve yayın hayatına aralıksız sürdüren Anka Haber Ajansı bugün son haberini servis etti. Gazeteci ve politikacı Altan Öymen'in kurduğu ajans medya sektörüne veda ederken arkasında hiç unutulmayacak gazeteciler bıraktı. Bunlar arasında Uğur Mumcu ve Abbas Güçlü gibi isimler de var.
Bugün 09:57 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:00 TSİ )
46 yıllık ajans kapandı!
1972 yılından beri aralıksız yayın yapan Anka Haber Ajansı'nın yayın hayatına son verdiği duyuruldu.
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Bugün 09:57 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz