MHP Körfez'de ilk aday adayı: Zülalşah Ünsal

MHP Körfez’de Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun dosya tesliminden sonra belediye meclis üyeliği için de ilk açıklama geldi. Körfez’de Mali Müşavir olarak görev yapan Zülalşah Ünsal, aday adaylığı başvuru dosyasını kadın destekçilerin eşliğinde İlçe Başkanı Zeki Gürsu’ya teslim etti.

"ÇALIŞMA ZAMANI"

25 yıldır Körfez’de Mali Müşavirlik hizmeti yapan Zülalşah Ünsal, dosyasını teslim ederken yaptığı konuşmasında, "Azmi Cihat Hatipoğlu gibi saygın bir başkan adayı ve Zeki Gürsu gibi teşkilatçı bir ilçe başkanı ile çalışmaktan gurur duyuyorum. Artık laf zamanı değil, iş ve çalışma zamanı, Allah yar ve yardımcımız olsun. Ben Körfez’de büyüdüm, tüm eğitimimi ilçede ve Kocaeli Üniversitesi’nde tamamladım.” diyerek dosyasını teslim etti. Ünsal’ın dosya teslimi ve açıklamasına partinin kadın kolları, Belediye Başkan Adayı Azmi Cihat Hatipoğlu ve çok sayıda kadın da destekçi olarak katıldı. Başvuru sırasında Zülalşah’ın eşi ve iki kızı da yanında yer aldı.