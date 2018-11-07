Çintimar, curling kulüplerine net konuştu!

İlimizde faaliyet gösteren bazı curling kulüplerinin başkan ve yöneticileri sorunlarını Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile paylaştı. İzmit Buz Sarayı toplantı alanındaki buluşmadaKocaeli Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ve Kocaeli Curling İl Temsilcisi Bülent Cengizhan da yer aldı.



BİZİM İLE DALGA GEÇİYORLAR

Önce kulüp temsilcilerine söz verildi: Kıvılcım Spor Kulübü adına söz alan Yusuf Altınay konuşmasında “Kentte 25 curling takımı var. Gece geç saatlerde çalışıyoruz. Haftada 4 saat çok az, nasıl bu sporu yapacağız?Zaten 1 saatimizi sahayı hazırlamakla harcıyoruz. Spor İl Müdürümüz ile iddiaya girdik. Ben yeni curling tesisinin belirtilen tarihte yetişmeyeceğini belirttim. Nitekim öyle de oldu. Yeterli düzeyde sahamız yok. Curling Federasyonu da Kocaeli’ye ilgisiz. Hatta daha ileriye gideyim, bizim ile dalga geçtiklerini düşünüyorum” dedi.

İŞMURATLAR: KAN AĞLIYORUM

Altınay’dan sonra söz alan Abdurrahman İşmuratlar verilen sözlerin tutulmadığını belirtti ve “Yaralıyız… Bize çok ilgisizler… Cebimden para harcıyorum ve bu sporu icra etmeye çalışıyorum.Kocaeli’nin, Curling Federasyonu’nun 1 numaralı hedefi olduğunu ve bizi rakip olarak gördüklerini düşünüyorum. İyi de böyle nasıl olacak? Kulüpleri kapayalım, kahveye gidelim o zaman Şunu anladık ki her şeyi kendimiz yapmalıyız, kendi turnuvalarımızı düzenlemeliyiz, Milli takım beklentimiz de olmasın... Bu mudur yani? FloorCurling için 8-9 ile gidildi ama bize gelinmedi. Malzeme için verilen sözler tutulmadı. Amasya’ya saha yapılıyor... Sevinmem lazım ancak “Neden bende yok” diye kan ağlıyorum” şeklinde konuştu.

YAŞAR: YETKİ BELGESİ İSTEYECEĞİZ

Sorunları dinleyen ve soruları not alan Muzaffer Çintimar ve Engin Yaşar cevapları verdi. Engin Yaşar “Malzeme eksiğimizi tamamlarsak saha planlamamamızı yapacağız. Hafta sonları size ayırdığımız saatleri artıracağız.Sahayı kullanan kulüplerden yetki belgesi de isteyeceğiz” dedi. Çintimar ise şu yanıtları verdi: Öncelikle mert bir şekilde düşüncelerini aktardığınız için teşekkür ederim.

ÇİNTİMAR: GEREKİRSE KENDİ MAAŞIMDAN KARŞILARIM

Hatalarımız ve kaçırdığımız bir şey varsa bizim de bunları bilmemiz lazım. Sahamızda bütün branşlarıneşit saat alması için çabalayacağız. Malzemelerin satın alması gerçekleşmedi. Bekliyoruz. Geldiğinde dağıtımını yapacağız. Bir slider Türk lirası ne kadar? Kaç tane lazım… Ya da belli başlı malzemelerin toplam rakamı nedir? 20 bin lira mı..?Gerekirse ben maaşımdan karşılayayım. Ama bir birimize düşmeyelim.

SORUMLUSU BENİM

Eğer biz bir birimize düştüysek önce kendimizi sorgulamamız lazım. Hele hele bu işi gönüllü yapıyorsak... “FloorCurling” için kurs talebimiz olacak. Eğer bizim bir talebimiz varsa ve bunun ile ilgili bir cevap gelmediyse, bunun sorumlusu benim ve o zaman federasyonda bulunmamın da bir anlamı yok.Ben Kocaeli’nin menfaatleri için buradayım ve curling federasyonunun da Kocaeli’yi arka planda tuttuğunu, farklı davrandığını düşünmüyorum.

YARIN BAŞKA BİR YERE HEMEN YAPARIM

Buz tesisinin başka branşa ait bir salon olmaması için inanın çok çabaladık. Yeni tesisin yeri ile ilgili mahkemelik bir durum var. Aşacağımızı umuyor um. Ama isteyin yarın başka bir yere hemen yapayım. Ancak benim derdim herkesin kabul ettiği, rahat bir şekilde ulaşabileceği bir konumda curlig tesisimizin olması. Erdem ÖVÜÇ – Özel Haber