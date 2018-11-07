Çok HAYIRLI bir davranış!

Gebzeli işadamlarından ve spora yaptığı yardımlarla adından söz ettiren SCS Oto Lastik Şirketi’nin sahibi Ömer Hayır, 1. Amatör Lig C Grubu’nun iddialı takımlarından Derince Birlikspor’a forma sponsoru oldu.
ERASLAN VE COŞKUN TEŞEKKÜR ETTİ
Bir dönem Gebze Kirazpınarspor’da yöneticilik yapan, aynı zamanda Gebze ilçesinde amatör spor kulüplerine ve sporculara yaptığı yardımlarla tanınan Ömer Hayır’ın katkısı üzerine Derince BirliksporYönetim Kurulu Üyeleri Şaban Eraslan ve Metin Coşkun iş adamına teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz