Çok HAYIRLI bir davranış!

Gebzeli işadamlarından ve spora yaptığı yardımlarla adından söz ettiren SCS Oto Lastik Şirketi’nin sahibi Ömer Hayır, 1. Amatör Lig C Grubu’nun iddialı takımlarından Derince Birlikspor’a forma sponsoru oldu.

ERASLAN VE COŞKUN TEŞEKKÜR ETTİ

Bir dönem Gebze Kirazpınarspor’da yöneticilik yapan, aynı zamanda Gebze ilçesinde amatör spor kulüplerine ve sporculara yaptığı yardımlarla tanınan Ömer Hayır’ın katkısı üzerine Derince BirliksporYönetim Kurulu Üyeleri Şaban Eraslan ve Metin Coşkun iş adamına teşekkür etti.