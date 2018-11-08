2018-2019 Sezonu 1.Küme U-19 ve U-14 ligleri kura çekimi yarın saat 18.00’da Hasan Doğan Amatörevi Eğitim Salonu’nda yapılacak. Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, kura çekiminde kulüplere çağrıda bulundu.
Bugün 08:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Dün 10:27 TSİ )
1. Küme U-19 ve U-14’ler kuralarını yarın çekiyor
2018-2019 Sezonu 1.Küme U-19 ve U-14 ligleri kura çekimi yarın saat 18.00’da Hasan Doğan AmatöreviEğitim Salonu’nda yapılacak.
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Bugün 08:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz