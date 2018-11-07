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Bugün 10:26 TSİ- Spor ( G : Bugün 10:28 TSİ )

Curling’de Türkiye’de bir ilk!

Kocaeli’de işitme engelliler buza çıkarak ilk defa curling sporu ile tanıştı. Kıvılcım Spor Kulübü CurlingAntrenörü Yusuf Altınay öncülüğünde toplanan işitme engelli sporcular, farklı bir heyecan yaşadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

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İzmit Buz Sarayı’nın çok değerli konukları vardı. İşitme engelliler ilk kez curling sporu yapmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Türkiye’de işitme engelli kadın curlingtakımı yok. Bu anlamda kurulacak olan kadın takımının 2019 Mart ayında Kazakistan’da yapılacak olan İşitme Engelliler Olimpiyatları’nda yarışacak olan Milli takımın nüvesinin oluşturulması için çabalar sarf edilecek. Antrenmanı takip eden Curling Federasyonu Merkez Hakem Komitesi Başkanı Gökhan Satır ve MHK Üyesi Vehbi Çelebi de sporculara başarılar dilerken, bu oluşuma destek vereceklerini belirttiler.

ALTINAY: HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Antrenör Yusuf Altınay “Uzun zamandır hayalini kurduğum şeyi gerçekleştirdim. İşitme engelli kardeşlerime arkadaşlarıma, sporcularıma curlingi anlattım ve bu sporu oynattım. İşitme engelli arkadaşlarımın gösterdiği ilgi beni çok memnun etti. Eminim ki bu çalışmalarımızın sonunda curling sporuna yeni yüzler kazandıracağım. Bu iş sevgi işi, gönül işi. Sevmeyen yapamaz! Bu kardeşlerimle iletişim kurabilmek için işaret dili öğreniyorum. Bana destek veren başta işaret dili hocam Semra Gözüpek olmak üzere herkese minnettarım” ifadelerine yer verdi.

Bugün 10:26 TSİ - Spor

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